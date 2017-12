Plány Electronic Arts, nové Need for Speed oznámené

9. aug 2010 o 18:00 Ján Kordoš

Oproti nepríjemným stratám za posledné roky je aj mierny posun v podobe zisku 96 miliónov dolárov veľmi pozitívnou správou. V EA sa začali sústrediť na menší počet projektov, prenikajú do sféry mobilných hier, darí sa im s aplikáciami pre iPod/iPhone/iPad. Preto sú aj plány na tento rok pomerne triezve a ak nebudeme rátať zástup športových projektov (okrem FIFY sú všetky čisto konzolové), dočkáme sa už len Medal of Honor (15. október) a Need for Speed: Hot Pursuit (19. november).

Šéf spoločnosti John Riccitiello prehlásil, že sa chcú znovu presadzovať v žánri akčných hier. Medal of Honor sa zrejme nepodarí prekonať predajný úspech konkurenčných sérii Call of Duty a Halo, no rozhodne nechcú zaostávať za svojimi sokmi a presvedčiť čo najviac hráčov, že to myslia vážne. Na rok 2011 boli odložené ďalšie projekty a hlavne začiatok budúceho roku bude pomerne pestrý. Postupne by sa malo objaviť Crysis 2 (posun zrejme kvôli zbytočnej konkurencii s Medal of Honor), Dragon Age 2, Dead Space 2, Bulletstorm alebo nečakane ohlásené Need for Speed: Shift 2. Vianočné obdobie lukratívne stále je, no viaceré spoločnosti rozkladajú vydanie na obdobie celého roka.

