Pure Football - futbalová tragédia

Vytvoriť skutočne zábavnú a hrateľnú futbalovú simuláciu nie je nič jednoduché, hoci vám to môže prísť čudné.

9. aug 2010 o 14:20 Ján Kordoš

Vytvoriť skutočne zábavnú a hrateľnú futbalovú simuláciu nie je nič jednoduché, hoci vám to môže pripdať čudné. Veď pravidlá tohto športu sa nemenia a jediné, čo postupuje smerom vpred je technológia, ktorá umožňuje dať virtuálnemu futbalu krajšiu tvár a prirodzenejších hráčov (čo sa týka pohybov i samotnej inteligencie). Vedia to fanúšikovia FIFY i Pro Evolution Socceru a nech patríte do ktorejkoľvek skupiny, máte svojho miláčika, favorita, na ktorého nenecháte dopustiť. To, že si tieto produkty dlhodobo udržujú nadpriemernú úroveň kvality, je výsledkom tvrdej práce, skúseností. Keď sa UbiSoft rozhodol priniesť na naše obrazovky arkádový, takmer pouličný futbal, mohlo to dopadnúť dvojako: absolútnym fiaskom, neskutočnou zábavou. Žiaľ už po pár sekundách hrania zistíte, že tentoraz to UbiSoftu vôbec, ale vôbec nevyšlo.

Ako konkurenta pre Pure Football si predstavme napríklad FIFA Street 3. Známi hráči robili na výrazne zmenšenom ihrisku parádičky, fintičky, ťukali si naslepo sem a tam, robili neuveriteľné psie kusy, vôbec sa nebránilo, celé to malo komixový look a hoci to dlhodobá zábava rozhodne nebola, pár matchov do týždňa malo svoje čaro a v multiplayeri išlo o správne nenáročný, ľahko pochopiteľný a ovládateľný party titul pre chlapov. Pure Football na to chce ísť podobne, do mantinelov však naráža okamžite po výkope. Paradoxne z dôvodu, že tu žiadne nie sú. Je tomu skutočne tak. Na malom ihrisku, kde sa tlačí 8 hráčov v poli, sa hrá na auty a rohy, žiadne bariéry po okrajoch ihriska tu nenájdete. Ak sa rozbehnete zo stredu na jednu stranu po šírke ihriska, nestihnete hráča pomaly zabrzdiť, aby sa neocitol za autovou čiarou. Prvý fail. Nie epický, ale nemajte strach, príde aj to.



Hneď na začiatku teda príde prvá chyba. Hráči si zavadzajú, motajú sa doslova pod nohy a voľný priestor tu nájdete len vďaka bizarne hlúpej umelej inteligencii. Áno, súper si hodí jedného hráča na hrot, takže vaša obrana sa rozbehne do útoku a protihráč dá automaticky milimetrový center cez celé ihrisko na svojho kumpána, ktorý už poľahky rozvlní sieť. Ale neodbiehajme od témy, drvivú väčšinu času budete skôr vrážať a narážať do hráčov ako skutočne hrať. Dalo by sa to jednoducho vybaviť v štýle spomínanej FS3 - fintičky, parádičky, efektné skopičiny. Nie, tu sa na to nehrá, Pure Football je totiž drsným, ale reálne sa tváriacim futbalom. Síce bez rozhodcu, prasiť hráčov tu môžete dvakrát po naplnení špeciálneho baru, potom nasleduje penalta. Súper môže trikrát, je záhadou prečo to tak je, hoci seká vašich zozadu, najlepšie pred bránou pri možnosti vášho skórovania. Takže sa motáte, neviete poriadne hráča obísť, takže si musíte maximálne tak nahrávať a veriť, že aspoň niektoré strely tam padnú, prípadne umelá inteligencia prikáže súperovi, aby sa rozbehol od lopty preč. Aj to sa stáva.

Nevadí, hodíte rukou, veď si teda budete nahrávať. Keď to vedia v Barcelone, prečo nie aj vy, aspoň v hre? No asi preto, že v Pure Football je ovládania v maximálne možnej miere pohnojené. A to sú slušné slová, počas samotných zápasov budete perliť a nadávať jedna radosť. Na vaše podnety totiž hráči reagujú spomalene, asi tak sekundu od zadania príkazu. Konkrétne: zmena smeru pohybu hráča je okresaná na minimum, musíte premýšľať výrazne dopredu, avšak to je pri nevyspytateľnosti súperovych hráčov lotéria. Taktiež nahrávanie je zúfalé, oneskorené a ak sa už rozhodnete prihrať, pôjde lopta na hráča i vtedy, keď sa práve vybral úplne opačným smerom alebo beží nevedno prečo tesne za súperovho hráča. Možno sa bojí lopty. Podobne tu máme streľbu, takže mnohé pokusy budú neúspešné, pretože skôr než panák vystrelí, musí spraviť 2-3 kroky, zastaviť, potom napriahne a čaká, kým mu súper vypichne loptu, následne luftuje. Radosť.Nie sú to všetky prípady, užijete si však i takéto. Streľba úplne naslepo a z každej príležitosti - tak to tu funguje. Príjemný pocit z dobre pripravenej akcie tu takmer neexistuje, veľkú úlohu zohráva slečna náhoda.

Ale nie je to všetko, futbalisti dokážu šprintovať - vtedy sa kamera presunie tesne za hráča (poznáte z Be a Pro módu vo FIFE), čo znamená dve veci. Neovládateľná hra je ešte viac neovládateľná, pretože futbalista v tomto prípade len beži dopredu ako ťažný kôň, zmena pohybu nehrozí. Neprehľadná hra je ešte viac neprehľadnejšia, pretože nič poriadne nevidíte, kamera sa až príliš natriasa. A za tretie... dobre, mali to byť len dve veci, tak už len potichu, že nikdy nešprintujte, ak vidíte - hoci len niekde v rohu - súpera. Vždy vám zoberie loptu a ak nie, váš futbalista vydrží šprintovať tak 1,235 s, potom sa zadýcha a súper beží vždy rýchlejšie ako vy, takže vám loptu vezme až tesne pred bránou a nie v strede ihriska. Komické? Rozhodne... Potom vedia hráči aj strieľať superšupy, ktorých zmysel je však zahalený temnotou pre autora recenzie, keďže rozdiel medzi obyčajnou a touto megapeckou je ten, že obyčajnú strelu brankár chytí alebo pustí a tú poriadne napálenú buď chytí alebo pustí. Aha, žiadny rozdiel. Tak ju občas vyboxuje. Že vám to je na dve veci, pretože kým z dorážky vystrelíte, je už lopta dávno preč, nebudeme spomínať.

Takže sa to nedá ovládať a nie je to vôbec zábavné. Na červenú by stačilo už i to, ale ešte Pure Football pridáme. V hre sa vyskytujú skutoční hráči, známe mená. Na mieste futbalových hviezd by bolo pochopiteľné, keby UbiSoft Vancouver zažalovali, že z nich spravili feťácke trosky potácajúce sa po ihrisku bez akejkoľvek myšlienky. Vaši hráči si nepýtajú loptu, neponúkajú sa, behajú kade sa im zachce. Tí súperoví sú zas extrémne šikovní a keď počítač potrebuje dať gól, tak ho proste dá. Z polovice ihriska? Aj to, brankár sa totiž zabudol hýbať. Najlepšie sú situácie, kedy do konca zápasu ostáva 20 sekúnd, vyhrávate 1:0, pinkáte si na súperovej polovici, protihráč vášmu futbalistovi amputuje obe nohy nechutnou kĺzačkou, beží na bránu, vystrelí na brankára a ten bez pohybu hypnotizuje loptu a silou mysle sa ju snaží vytlačiť aspoň na roh. Neúspešne. Súper rozohrá, jedna prihrávka, druhá, gól. Do konca ostáva desať sekúnd. Všetko vrhnete do útoku, no váš šmatľavý hráč nedokáže prihrať presne (spomalené ovládanie), milimetrový center dopred, 1:3. Epic fail. A to ste nespravili vy nič zle.

Ešte naložíme? Tak dobre, hra samotná vyzerá hnusne. Snaha o odľahčené spracovanie podobné FS3, sa vôbec nepodarilo, celé to vyzerá ako nepodarený vtip a navyše sa to hýbe dosť neprirodzene, animácie sú nekompaktné, trhané. Najlepšie sú ihriská s akousi potlačou na trávniku, takže často ani netušíte, kde sa nachádza lopta. Zvuky sú priemerné, ono tam vlastne ani nič nehučí, hrá sa predsa bez divákov, hráči sú nemí. Hudba tam istotne je, zrejme niekde v menu, ale kvôli tomu si túto nepodarenú futbalovú arkádu kupovať nebudete.

A teraz úprimne. Prečo až dva body a nie krásnu a guľatú nulu? Tak máte tu kariéru a úlohy. Vyhraj nad tým a tým v trojminútovom zápase. Vyhraj nad tým a tým v päťminútovom zápase. Vyhraj turnaj. Dobre, pestré to nie je, avšak v tomto móde zaznamenávate progres vami vytvoreného tímu, ktorého kapitánom je práve vaša skromná osôbka. Získate skúsenosti, rozdelíte ich do rôznych vlastností vášho avatara. Nie, že by to nejako rozhodovalo. Taktiež určujete kto bude kde stáť, ale v podstate je jedno, či hráte v rozostavení 1-2-1 alebo 0-2-2. Brániť sa nedá a tajtrlíci si i tak behajú kam sa im len zachce. Ak sa chcete zbaviť otravného človeka, pustíte si multiplayer a dokonale ho otrávite. To je asi to najväčšie plus.

Pure Football je nielen výsmech futbalu, ale i toho arkádového a taktiež hier všeobecne. Otrasný projekt, ktorý sa nedá ovládať, je frustrujúci, nezáživný, ohavný a ničím zaujímavý je odpadom, ktorý síce má licenciu a Gerarda na obale, no vo vnútri ide o úbohý pokus o športovú hru. Len škoda, že chlapci v UbiSofte vôbec netušia, ako sa má futbal hrať a videli ho možno len na YouTube.