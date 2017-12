Skladací bicykel je späť

Pohodlne ho odnesiete v ruke, ľahko sa zmestí do auta či autobusu a môžete si ho vziať aj do kancelárie alebo do kaviarne. Skladací bicykel zažíva svoju renesanciu a vďaka moderným technológiám sa vyrovná i špičkovým bicyklom.

12. aug 2010 o 0:00 Dorota Liptáková

Písmo: A - | A + 43 0 Nie každý sa potrebuje voziť na bicykli po lesných cestách či strmých kopcoch, nie každý chodí na dlhé cyklotúry a nie každý potrebuje fičať na galuskovom bicykli po rozpálenej asfaltke. Ľudia, pre ktorých je bicykel predovšetkým dopravným prostriedkom do práce alebo obchodu, túžia skôr po praktickom, ľahkom a zároveň i pohodlnom dopravnom prostriedku. V tom prípade majú dve možnosti – buď si vyberú klasický mestský bicykel, alebo si zrátajú výhody a nevýhody a zvolia si skladací bicykel. Povery o nevýhodách Väčšina zanietených cyklistov nemá o skladačkách príliš vysokú mienku a hneď začnú spomínať ich nevýhody: 1. malé kolesá znamenajú menšiu rýchlosť a nehodia sa do terénu, 2. namáhavé skladanie a rozkladanie, 3. možnosť „rozpadnutia sa“ počas jazdy, 4. ušpinenie sa od reťaze či kolies pri prenose. Z dnešného pohľadu ide skôr o povery ako o pravdu. Moderné skladacie bicykle vážia len okolo 10 kg, rozložiť a zložiť sa dajú za dvadsať sekúnd, skonštruované sú tak, že sa pri ich nosení neušpiníte, a vďaka vyladeným prehadzovačom na nich dosiahnete nečakanú rýchlosť. Veľká pozornosť je venovaná bezpečnosti, takže vďaka kvalitnej konštrukcii a materiálom (oceľ alebo titán) vám žiadne „rozpadnutie“ nehrozí ani v teréne. Do mesta Skladací bicykel je naozaj vhodný najmä do mesta, prípadne na vidiek s kvalitnejšími cestami. Ideálny je pre ľudí, ktorí cestujú za prácou vlakom či električkou a pritom musia presadať – zložená skladačka sa zmestí ako batožina pod sedadlo, po vystúpení si ju rozložíte a ďalej sa už veziete na vlastných kolesách. V práci si ju môžete pokojne vopchať pod stôl, pri návšteve kaviarne si ju môžete vziať so sebou dnu a mať ju pod kontrolou. Neoceniteľné sú skladačky pri výletoch do prírody, pod čím máme na mysli kvalitnejšie poľné cesty, hrádze či chodníky . Nie všade sa totiž dá prísť autom, a nie každý má auto so strešnými nosičmi či veľkým kufrom. Skladačku môžete so sebou v aute voziť prakticky stále, pretože zaberá rovnaké miesto ako balenie minerálok. Ako si vybrať skladačku? Výrobcovia ponúkajú obrovské množstvo doplnkov a výbavy, ktoré zo skladacích bicyklov robia praktických a elegantných pomocníkov – od špeciálnych nosičov na batožinu, svetlá, blatníky až po nabíjačku mobilných telefónov, zásobovanú energiou z dynama v prednom náboji. Dôležité je skladačku si poriadne pred kúpou vyskúšať – môže sa stať, že zistíte, že malé kolesá vám nesedia, že skladanie bicykla je príliš zložité, prípadne vašej postave (ak máte viac ako 190 cm výšku a 90 kg váhu) takýto bicykel vôbec nesedí. V každom prípade je skladací bicykel najrozumnejšou alternatívou dopravy v meste a podľa počtu predaných kusov vo svete jeho obľuba prudko rastie. Preč s neforemnými a ozrutnými horskými bicyklami, prišiel čas skladačiek! Brompton Patria medzi najkvalitnejšie a najpredávanejšie skladačky. Novátorskú koncepciu skladania vymyslel Angličan Andrew Ritchie, ktorý zostrojil aj prvé modely a napokon presadil aj ich výrobu. Väčšina kovových dielov je z titánu, zaručujúceho vysokú pevnosť. Kolesá majú priemer 349 mm, poskladaný bicykel má veľkosť 565×545×250 milimetrov a váži od 10 do 12 kg. Skladačky Brompton sú označované ako „mercedesy“ medzi skladacími bicyklami a tomu zodpovedá aj ich cena – od 600 € vyššie. Vysoká cena je však vyvážená vysokou kvalitou a životnosťou. Dahon Američan David T. Hon prebehol v roku 1982 od fyziky ku skladacím bicyklom a napokon vybudoval firmu, ktorá je najväčším výrobcom skladačiek na svete. Má vlastný systém skladania a ponúka veľké množstvo modelov. Niektoré z nich v licencii vyrába i česká firma Author. Montague Nikde nie je predpísané, že skladacie bicykle musia mať malé kolesá. Američan David Montague vyštudoval MIT (Massachusetts Institute of Technology) a v roku 1987 rozbehol firmu vyrábajúcu skladacie bicykle normálnej veľkosti. V roku 1997 začal spolupracovať s armádou a výsledkom je Paratrooper, taktický horský skladací bicykel určený pre zvláštne bojové jednotky a výsadkárov. Paratrooper sa dá rýchlo poskladať, je jednoduchý, ľahký a zároveň mimoriadne odolný. Má špeciálny systém skladania (cca 20 sekúnd), veľkosť po zložení 914 x 712 x 300 milimetrov a váži 12,8 kg. Cena od 800 €.