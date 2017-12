Tínedžerom závislým od internetu hrozí vyššie riziko depresií

Tínedžerom, ktorí trávia priveľa času na internete, hrozí jedenapolnásobne vyššie riziko, že sa u nich rozvinie depresia ako priemerným používateľom internetu, uvádza štúdia uskutočnená v Číne.

5. aug 2010 o 0:00 (sita)

Päť až desať hodín strávených na webe, nepokoj, keď sa tínedžer nenachádza pred počítačom či strata záujmu o sociálnu interakciu, sú podľa vedca Lawrenca Lama len niektorými zo znakov nadmerného používania internetu.

"Niektorí strávia na internete viac ako desať hodín denne a vtedy ide už o skutočne problematických užívateľov, ktorí vykazujú známky a symptómy závislosti," uviedol spoluautor štúdie publikovanej v časopise Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine Lam. Psychológ z austrálskej University of Notre Dame v telefonickom interview uviedol, že takýto ľudia nedokážu odpútať svoje mysle od internetu a cítia nepokoj, keď sa od neho vzdialia na dlhšiu dobu. "Nechcú vidieť priateľov, nemajú chuť zapájať sa do rodinných stretnutí, odmietajú tráviť čas so svojimi rodičmi či súrodencami," dodal.

Do štúdie sa zapojilo 1 041 tínedžerov vo veku od 13 do 18 rokov z mesta Kanton v južnej Číne. Ani jeden z účastníkov štúdie netrpel na jej začiatku depresiou. O deväť mesiacov neskôr sa podľa vedcov u 84 z nich depresie objavili, pričom tínedžeri, ktorí trávili veľa času na internete, mali až jedenapolnásobne vyšší sklon trpieť spomínaným ochorením ako priemerní užívatelia.

"Výsledky naznačujú, že u mladých ľudí, u ktorých sa spočiatku nevyskytovali žiadne psychické problémy, no v chorobnej miere používali internet, sa mohla v konečnom dôsledku rozvinúť depresia," uviedol Lam, ktorý sa na štúdii podieľal spolu s Zi-wenom Penguom zo Sun Yat-Sen University v Kantone. Depresia môže byť výsledkom nedostatku spánku a stresu, ktoré zapríčiňujú online hry, vysvetlil. "Ľudia, ktorí strávia toľko času na internete, spia menej a je všeobecne známe, že čím menej človek spí, tým vyššie je u neho riziko vzniku depresie," povedal Lam.