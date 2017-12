Aby slúchadlá neublížili ušiam

Pribalený výrobok k prehrávaču alebo telefónu je iba doplnkom na začiatok. Slúchadlá, ktoré budete používať nastálo, si dobre vyberajte.

15. aug 2010 o 0:00 Milan Gigel

Používame ich, aby sme sa tešili z hudby bez toho, aby sme obťažovali svoje okolie. Robia nám spoločnosť pri cestovaní, bavia nás pri práci a pomáhajú nám držať tempo hoci aj pri športe. Sú slúchadlá naozaj skazou sluchu mládeže, alebo si treba vedieť len správne vybrať?

Slúchadlá, ktoré sú pribalené k hudobným prehrávačom, mobilným telefónom či inej zábavnej elektronike, sú často cenovým kompromisom. Sú odrazovým mostíkom pre spotrebiteľov, ktorí si nechcú lámať hlavu nad tým, ktoré slúchadlá im sadnú najlepšie.

Ak však nájdete tie správne, mnohé sa môže zmeniť. Rozhodujú iba tri veci - kvalita zvuku, pohodlie pri používaní a dizajn.

Do uší či na ne?

Štupľové slúchadlá sú voľbou pre tých, ktorí sa pohybujú naľahko a chcú si užívať hudbu bez obmedzení. Jednoducho ich možno zmotať s prehrávačom do vrecka, hoci aj na košeli. Aby však ponúkli dostatok komfortu, musia sadnúť do ucha ako uliate. Kým zle tvarované slúchadlá tlačia, vypadávajú z uší alebo prekážajú, dômyselnejšie spracované modely možno prispôsobiť silikónovými dielcami rôznych rozmerov. Dôležité je cítiť sa s nimi pohodlne. Ak si môžete dovoliť investovať viac peňazí, na objednávku vám vyrobia štuple presne podľa vašich uší.

Kto si vie predstaviť, že slúchadlá zbalí do vaku alebo ich zloží na krk, užívať si môže muziku so slúchadlami na ušiach. Sú symbolom pohodlia a nie je pravda, že na ulicu nepatria. V ponuke výrobcov je mnoho odľahčených modelov, ich cena je však vyššia. Dostupné sú aj také, ktoré možno zložiť do malého puzdra.

Športu nesvedčia štuple ani slúchadlá s mostíkom cez hlavu. Prekážajú. Preto výrobcovia ponúkajú modely s mostíkom umiestneným za hlavou. Drží ich na mieste aj pri aktívnom pohybe a neprekáža čiapke, klobúku či okuliarom.

Vyhovujúce štupľové slúchadlá možno kúpiť za cenu od 20 eur, klasické s mostíkom cez hlavu stoja od 50, športové od 30 eur.

Preč s hlukom

Nech sa výrobcovia akokoľvek snažia utlmiť ruch okolia, nie vždy sú takí úspešní, ako by sme chceli. Preto si na pomoc berú digitálne technológie, ktoré používajú výrobcovia mobilných telefónov na potlačenie okolitého ruchu. Snímajú mikrofónmi okolitý hluk, aby ho dokázali anulovať protisignálom v slúchadlách. Zvukový čip primieša do hudby taký signál, ktorý ruchy potlačí. Výsledkom je, že hudbu možno počúvať pri nižšej hlasitosti. Tá však v kritických situáciách môže čiastočne strácať na kvalite.

Niektorí výrobcovia potrebnú elektroniku na obmedzenie hluku zabudovávajú priamo do výrobkov, aby slúchadlá mohli byť lacnejšie.

S káblom aj bez neho

Káblikové prepojenie slúchadiel s prehrávačom či mobilom je osvedčenou klasikou. Čím tenší je káblik, tým menej prekáža. Obzvlášť ak jeho dĺžka kopíruje vzdialenosť medzi ušami a prehrávačom. Kým niektorí výrobcovia očakávajú váš prehrávač vo vrecku nohavíc, iní majú recept na to, ako ho skrátiť, ak bude vo vrecku košele či saka. Čo však v predajni nezistíte je, ako sa bude káblik správať v chladnom počasí. Pri nevhodnom materiáli sa môže stať, že neželateľne stuhne.

Nové prehrávače počítajú aj s bezdrôtovým pripojením prostredníctvom bluetooth rozhrania. Výhodou je, že kým je prehrávač uložený vo vaku či v batožine, slúchadlá môžu umožniť aj pohyb medzi skladbami a ovládanie reprodukcie. Vždy sú však závislé od batérií, ktorých výdrž sa líši. Doma si však možno užiť aj iné bezdrôtové technológie, ktoré prenášajú signál v profesionálnej kvalite, takmer bez strát.

Hľadajte obchod, kde sa dá skúšať

Vnímanie zvuku je individuálne rovnako ako hodnotenie pohodlia. Preto dobré slúchadlá nemožno vybrať bez toho, aby ste si ich odskúšali na vlastných ušiach. Samozrejme, s prehrávačom, ku ktorému ich chcete pripojiť.

S tým je však neraz v predajniach problém. Výrobcovia často používajú jednorazové neuzatvárateľné balenia, ktoré obchodníci neradi otvárajú. Jediným riešením je často návšteva špecializovaných alebo značkových predajní, kde nechýbajú kusy určené na vyskúšanie zákazníkmi.

Frekvenčný rozsah napovie Ako neohluchnúť Vyberajte slúchadlá, ktoré izolujú okolitý hluk natoľko, aby ste si mohli vychutnať hudbu pri minimálnej hlasitosti. Ak technológia výrobcu takéto niečo neumožní, štupľové slúchadlá môžete pri práci vždy prikryť protihlukovými slúchadlami. Nastavte si na prehrávači maximálny limit hlasitosti, aby ste nemali pokušenie prekročiť ho. Niektoré modely umožňujú rodičom, aby nastavili deťom maximum, ktoré nemožno prestaviť. Nepoužívajte hudbu ako nepretržitý podmaz a robte pri počúvaní prestávky. Určite si týždenný či mesačný limit odvodený od výdrže batérie. Ak je to možné snažte sa slúchadlá nahradiť prenosnými reproduktormi. Obmedzte používanie slúchadiel iba na chvíle, keď ste vonku. Výber slúchadiel závisí nielen od prehrávača, ale aj od hudby, ktorú počúvate. Každý výrobca na slúchadlách uvádza, aký frekvenčný rozsah dokážu reprodukovať. Čím je väčší, tým širšie spektrum tónov dokážu slúchadlá vytvoriť. Spodná hranica je limitom pre hĺbky, vrchná pre výšky. Neznamená to však, že všetky frekvencie sú reprodukované rovnakou intenzitou. Kým fanúšikovia klasiky si potrpia na rovnomerné vyváženie, pri rockovej hudbe rozhodnú stredy s výškami a pri tanečnej hĺbky. Preto výber slúchadiel závisí nielen od prehrávača, ale aj od hudby, ktorú počúvate. O dynamike zvuku a jeho kvalite napovie priemer jednotky, ktorá zvuk vytvára. Čím je väčší, tým viac možno od slúchadiel očakávať. Nevypláca sa však investovať viac, ako je nutné. Ak je kvalita slúchadiel vyššia ako kvalita zvukového výstupu prehrávača, výhody sa neprejavia. Zaniknú aj pri počúvaní komprimovanej hudby zlej kvality alebo v nie veľmi vnímavých ušiach. Milan Gigel