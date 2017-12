Kane & Lynch 2: Dog Days - dovolenka pod psa

Pred tromi rokmi IO Interactive poslalo holohlavého zabijaka na dovolenku a rozhodlo sa, že privedie na scénu zabijakov rovno dvoch. Kane a Lynch sa po udalostiach vo Venezuele rozišli.

6. aug 2010 o 17:00 Martin Hracho

Čo si všimnete hneď po zapnutí dema je grafický štýl hry. Hra obsahuje rôzne kamerové efekty, ktoré zo začiatku pôsobia rušivo. Celé to potom vyzerá ako natočený amatérsky dokument, na ktorý som si ale veľmi rýchlo zvykol. Obraz sa neustále pohybuje a rozostruje sa. Je škoda, ale že hra neponúka aj klasický zobrazovací štýl z jednotky. Nie každému môže tento nový sadnúť, ale rozhodne zaň palec hore.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Hra začína v šanghajskej reštaurácii, v ktorej obidvoch hrdinov vyruší policajné komando. Určite radi využijete nový krycí systém, kedy sa s postavou nalepíte za prekážku podobne ako v Gears of War a môžete strieľať naslepo z krytu alebo aj použiť rukojemníka ako živý štít. Opäť musím autorov pochváliť, pretože v pôvodnom Kane & Lynch: Dead Man krycí systém fungoval automaticky, čo nebolo veľmi pohodlné, ale teraz majú prestrelky skutočnú intenzitu. Už hneď pri prvej výmene olovených pozdravov si všimnete, že sa dajú zničiť zásteny, fľašky, sklo a aj nábytok, za ktorým sa skrývajú nepriatelia. Ak schytáte viac rán, padáte k zemi a kolega k vám nepríde s injekciou adrenalínu, ale sa pomaly odplazíte a počkáte na regeneráciu (ak to dovtedy neschytáte znova). Po odchode z reštaurácie sa dostanete do ulíc veľkomesta. Ich dizajn je veľmi príjemne spracovaný. Ak však čakáte viac možných ciest k cieľu tak budete sklamaní. Hra je striktne lineárna, a tak sa dostanete vždy len tam, kde vás hra potrebuje a nie je možné v nej zablúdiť. Ak sa zaseknete rozhodne nemusíte hľadať mapu ako v jednotke, hra vám kamerovým pohľadom ukáže cestu.

V uliciach vás iste prekvapí vierohodná panika civilistov. Negatívne. Môžete páliť aj meter od nich, no oni si pekne kráčajú ako by sa nechumelilo. Za to AI protivníkov je na vyššej úrovní a ako som už spomínal, samotné prestrelky majú vyšší spád vďaka kamere a kryciemu systému. Ak vystrelíte na nepriateľa za prekážkou, tak sa automaticky snaží dostať za iný kryt a prebiehajú na inú pozíciu, na čo kamera adekvátne reaguje a nie je jednoduché protivníkov zlikvidovať. Prejsť celú časť pre jedného vám však bude trvať takých 15 minút, ale za ten čas zistíte, že autori urobili veľký kus vpred oproti predchodcovi a skvelé na tom je, že v plnej verzii môžete celú kampaň prejsť v kooperatívnom režime spolu s kamarátom aj cez rozdelenú obrazovku.

Multiplayerová časť obsahuje jeden veľmi známy mód Fragile Alliance, kedy musíte spolu s kolegami ukradnúť veľký balík peňazí a prestrieľať sa medzi policajtmi až k transportu, kde si korisť rozdelíte. To by ale nebola tá pravá zábava. Hra vám nezakazuje zradiť svojich vlastných kolegov a všetkých ich pozabíjať. Všetky prachy budete mať len a len pre seba. Dokonca je možné šoféra transportu podplatiť, aby zobral len vás a ostatných nechal polícii. Ak vás zabijú, hra vás respawnuje do koži jedného z policajtov a postaví vás proti svojím bývalým kolegom. No kto by nemal chuť to vrátiť bývalým kumpánom? Poslednou zaujímavosťou tohto módu je že začínate ako lupič, no v skutočnosti ste tajný policajt, ktorý má za úlohu zlikvidovať celú bandu, ktorá o ničom netuší. Celý režim ponúka veľa taktických možností a hra je veľmi zábavná. Viac sa dozvieme na konci augusta, kedy hra príde na PC, X360 a PS3. Podľa dema môžem posúdiť, že hra sa zbavila takmer všetkých chýb z jednotky a rozbehnuté to má nesmierne dobre.