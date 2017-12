Britského polárnika zachránili aj s pomocou e-mailu

Londýn 21. mája (TASR) - Elektronická pošta zrejme zachránila život Britovi Davidovi Millovy, ktorý sa pokúsil zapísať do histórie ako prvý človek, ...

21. máj 2002 o 11:06 © TASR 2002

Londýn 21. mája (TASR) - Elektronická pošta zrejme zachránila život Britovi Davidovi Millovy, ktorý sa pokúsil zapísať do histórie ako prvý človek, ktorý sám dokráčal na Severný pól.

Napriek neúspechu Mill neskrýval radosť, keď mohol nasadnúť do kanadského lietadla, ktoré ho z odľahlej ľadovej pláne vyzdvihlo po tom, čo záchranárom prostredníctvom elektronickej pošty poslal fotografiu lokality, kde uviazol.

"Bolo úžasné vidieť, ako lietadlo pristáva," povedal po príchode do kanadského Reslolute Bay a vyzdvihol "zručnosť a šikovnosť" pilota. "Bola to fantastická ukážka leteckého umenia," povedal po pondelkovej záchrane v telefonickom rozhovore pre britskú agentúru Press Association.

Mill, 34-ročný Škót sa na púť vydal pred dvoma mesiacmi z Ward Hunt Island, najsevernejšieho bodu Kanady. Za sebou ťahal výstroj o hmotnosti 120 kilogramov uloženú v saniach, ktoré možno použiť ako malý čln na prekonávanie vodnej plochy.

Po tom, čo sa minulý týždeň dostal do problémov, rozhodol sa vytvoriť pristávaciu dráhu pre lietadlo. Pre tento účel musel prácne upraviť viac ako 300 metrov ľadovej plochy. Výsledok svojho snaženia následne odfotografoval digitálnym fotoaparátom a pomocou mobilného telefónu a prenosného počítača zaslal záchranárom do Resolute Bay, aby im dokázal, že vyslanie stroja na 16-hodinovú akciu má reálnu šancu na úspech. "Musel som dokázať, že pilot bude mať dobrý výhľad, keďže potrebuje vedieť, do čoho ide," povedal polárnik.

Okrem záchrany pripravil kanadský pilot Britovi aj malú pozornosť. "Keď sme vzlietli povedal, že má pre mňa prekvapenie. Potom mi dal škatuľu s potravinami, v ktorej bol môj obľúbený syr a rajčinový sendvič. Cítil som sa ako v raji," povedal Mill. Ako dodal, napriek vážnosti situácie, do ktorej sa dostal, nestratil istotu, že bude zachránený. Od zámeru dosiahnuť pól ho ani neúspech neodradil a svoj pokus chce zopakovať na budúci rok.