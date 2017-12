Obedná pauza: keď padne hmla

6. aug 2010 o 11:30 Slavomír Benko

The Fog Fall je viac než podarená adventura so svojráznou atmosférou Nie najveselšou, svet po nukleárnej katastrofe tak zrovna nepôsobí. Nič to ale nemení na tom, že sa budete "baviť". Určite teda nepohŕdnete troma dielmi plnými hádaniek a zaujímavých zvukov.

(Z vrchného odkazu sa dostanete k prvému a druhému dielu, tretí hľadajte napríklad tu.)

Ovládanie:

Myš.

