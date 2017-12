Astronómovia majú 3D pohľad na výbuch supernovy

Astronómovia získali trojrozmerný pohľad na hmotu, ktorú rozmetal do okolitého priestoru výbuch supernovy 1987A.

5. aug 2010 o 12:00 TASR

BELFAST. Astronómovia získali trojrozmerný pohľad na hmotu, ktorú rozmetal do okolitého priestoru výbuch supernovy 1987A. Pomohol im prístroj SINFONI, ktorý je namontovaný na ďalekohľade Very Large Telescope. Patrí Európskemu južnému observatóriu (ESO) a nachádza sa na hore Paranal v Čile.

Ako vyplýva z označenia, supernova 1987A explodovala z nášho pohľadu už v roku 1987, a to vo Veľkom Magellanovom oblaku. Po 383 rokoch to bol prvý výbuch, ktorý sa dal pozorovať voľným okom. Keďže sa odohral relatívne blízko Zeme, stal sa vyhľadávaným študijným objektom astronómov.

Odvtedy sa podarilo objaviť okrem iného neutrína, ktoré sa uvoľnili z jadra kolabujúcej hviezdy a boli spúšťačom explózie. Na starých fotografiách našli vedci pôvodnú hviezdu, vypátrali rádioaktívne prvky a prach, ktoré vznikli pri výbuchu a získali poznatky o jeho asymetrickom priebehu.

Prístroj SINFONI (Spectrograph for INtegral Field Observations in the Near Infrared) umožnil astronómom ešte podrobnejší pohľad na centrálnu oblasť supernovy. Zo získaných údajov zostavili trojrozmerný náhľad na tento región, ktorý ukázal, že explózia bola v niektorých smeroch silnejšia a rýchlejšia.

Prvý materiál vymrštený výbuchom dosiahol rýchlosť približne 100 miliónov kilometrov za hodinu, teda približne desatinu rýchlosti svetla. Napriek tomu potreboval desať rokov, kým sa dostal k prstencu plynu, ktorý zomierajúce hviezda odvrhla už predtým. Pozorovania ukázali, že z miesta výbuchu sa desaťkrát nižšou rýchlosťou šíru druhá vlna hmoty zahrievaná zrážkami s rádioaktívnym materiálom, ktorý vznikol pri explózii.

"Ako presne hviezda exploduje, ešte stále dobre nevieme, ale v hmote z vnútra hviezdy sú indície. Vidíme, že materiál nebol rozmetaný do vesmíru symetricky, ale určitým prednostným smerom," konštatovala Karina Kjarová z Queen's University v Belfaste.

Asymetrický priebeh výbuchu supernovy predpovedali aj počítačové modely, podľa ktorých sú za to zodpovedné gigantické turbulencie počas výbuchu. Nové pozorovania sú prvým potvrdením týchto modelov.

