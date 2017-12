Transformers: War for Cybertron - plechové papule

4. aug 2010 o 17:45 Ján Kordoš

Transformers: War for Cybertron je oproti tomu absolútne odlišným kúskom, za ktorým nestojí žiadna filmová licencia a vývojári z High Moon Studio tak mohli ukázať, že vedia robiť hry. Dokonca kvalitné. Mohli, avšak v polovici cesty na kopec úspechu im skapal motor a už sa ho nepodarilo znovu naštartovať. Úsmevný paradox: keby sme spojili Revenge of the Fallen a War for the Cybertron, bola by to skutočná pecka medzi zuby pre priaznivcov akčných hier, z ktorej by sa potmehúdsky usmievali. Nestalo sa tak.



Môžete si vravieť čokoľvek, ale filmová predloha je vynikajúca, kvalitná, správne popkornová. Presne takú očakávame aj hru. Sú tu podmienky, ktoré musíte splniť, inak sa v úlohe tak trochu mimo kritikov skôr postavíte do úlohy arogantných katov. Máte radi akčné scény a výbuchy? Máte radi uvoľnenú atmosféru a jednoduchší príbeh? A dve dôležité položky: že na to nečumíte na svojom elegantnom netbooku o uhlopriečke päť a pol palca a na ušiach máte mono slúchadlá či rovno chrastítka z vášho zlatíčka? Stačí sa usadiť pred adekvátne veľkú TV s rozumným rozlíšením, okolo seba si rozložiť kvalitné reproduktory a potom sa zrazu nestačíte diviť, ako stúpne kvalita samotného snímku už len tím, že to dobre vyzerá a vynikajúco hučí. Filozofické žvásty o tom, že to nemá dej a je to vlastne stupídne si nechajte pre rovnako zanietených kamarátov a kamarátky.

Načo to mudrovanie? War for Cybetron čosi podobné prináša na naše obrazovky v hernej podobe. Je tu však jeden závažný problém. Jednoduchá myšlienka môže fungovať v dvojhodinovom filme, samotné hranie musí byť zábavné iným spôsobom. War for Cybertron sa odohráva mnoho stoviek rokov pred filmami: na planéte Cybetron bojujú proti sebe Autoboti a Decepticoni, tí sú dobrí a tí zlí, tí modrí a tí červení. Kampaň je dokonca príbehovo celkom zaujímavá, len je mierne na škodu, že každá z desiatich úrovní tvorí akoby samostatnú dejovú zápletku a ako celok je story spojená slabými textovými správami. Nič to, aspoň béčkovú zápletku to rozhodne má. V časoch, kedy sa Optimus Prime sa volal ešte len Optimus a Megatron len začínal svoju skazenú cestu za ovládnutím celého vesmíru, sa ľudské stvorenia len začínali dostávať k formovaniu civilizácie ako takej. Preto sa budeme mlátiť iba s transformermi.

Keďže je War for the Cybertron v podstate klasickou akčnou hrou videnou spoza hlavného hrdinu – v našom prípade transformera, ktorého si vyberiete pred misiou – a len strieľate ako napríklad v Gears of War, je samotná akcia zúfalo minimalizovaná. Je obrovský rozdiel, ak pobehujete s panákom a všade strieka krv , lietajú vnútornosti (tiež sa tešíte na film Machete?) a v prípade, že máte pod palcom niekoľko desiatok ton ťažký kolos. Diametrálny rozdiel. To vlastne ani vôbec netušíte, pretože na Cybetrone nedostanete možnosť okúsiť monumentálnosť týchto strojov. Hlavný hrdina by pokojne mohol byť aj človek v podivne plechovom brnení. Automaticky sa nám tak základný kameň úspechu transformerov rozpadol na márne kúsky: ich veľkoleposť, robustnosť, priam božskosť. Tento smutný fakt je nutné zohľadniť čo najskôr. Že tým hrateľnosť výrazne utrpela ani netreba dodávať.

Stále je to zábava, ale čo vás potom, keď s panákom – oh, tak teda dobre, gigantickým transformerom – beháte ako v každej inej akčnej hre? A strieľate ako v každej inej hre. Dokonca sa môžete biť aj nablízko a je to zábava a niekedy aj nutnosť, keďže munície na rozdávanie nie je a nájdete ju len v špeciálnych boxoch. Neukrývate sa tu prekážky, jednoducho za ne zaleziete a inak len beháte a strieľate. A strieľate a beháte. Zábavné je to vďaka zmene transformera-robota na transformera-dopravný prostriedok. Či je to vozidlo, tank alebo stíhačka, je vo svojej podstate jedno. Nie, že by sa tým závažne zmenila hrateľnosť, ono to až na letecké pasáže vlastne ani nie je potrebné. Znovu si uvedomíte, že to celé vyzerá tak, akoby v High Moon Studio pracovali na klasickej akčnej hre „ide panák dopredu a strieľa“, no zrazu sa im dostala do rúk licencia na transformerov, tak model panáka vymeníme za... chápete. Žiadna nutnosť využívania transformerov ako konkrétnych strojov na riešenie aspoň mierne logických rébusov tu nie je, tu sa len strieľa.

War for the Cybetron však ponúka kvalitnú zábavu hlavne kvôli svojmu technickému spracovaniu. Podobne ako exceluje film preto, že to tam vybuchuje a všetko sa ničí, je Cybertron správne podivnou plechovou planétou., ktorá zaujme Jednotlivé mechanické konštrukcie a rôzne masívne stroje dosahujú ozrutných rozmerov, že si transformeri musia pripadať ako maličkí mravci. Kombinácia chladných farieb a prebiehajúceho konfliktu je v zničenom prostredí správne depresívna. Cítite chlad, umelosť tohto sveta strojov, neustále vás čosi príjemne ohromí a putovanie lineárnymi tunelmi je aspoň vďaka tomuto pomerne originálnemu prostrediu zaujímavé. Samotná úroveň grafického spracovania je nadpriemerná, vizuálna príťažlivosť tu je, avšak nejde o nič ohromujúce, jednoducho si poviete, že to nevyzerá vôbec zle, pozerať sa na to dá. Veľmi-preveľmi hre chýba zničiteľné prostredie. Oproti predchodcovi je však War for the Cybertron vizuálnou bombou.

Teraz to najlepšie: zabudnite na kvázi-stereoreproduktory (alebo tzv. chrastítka) alebo slúchadlá za dve eurá. To, v čom War for Cybertron skutočne exceluje, sú zvukové efekty. Musí to poriadne hučať. Áno, spomeniete si aj na celkom fajn hudbu, ktorá hrá vtedy, kedy má a agresívne ladené motívy sa hodia pre konflikt plechových húb, avšak skutočnú nirvánu zažijú vaše uši pri zvukových efektoch. Všetky súboje sú zvukovo pompézne (hoci počtom zúčastnených v bitke to tak nevyzerá), okolo vás to búcha, trieska, ozýva sa streľba, robotický rev a krik. Hlasy hrdinov sú nádherne plechové, až by ste chceli transfomerov doma ako domácich miláčikov. Pri premene transformerov si okamžite spomeniete na film a keď viete, aká slasť to je pre uši, budete sa často meniť už len preto, aby ste si túto činnosť vypočuli. Vžiuuuuuum.

Kampaň je prekvapujúco dlhá. Desať rozsiahlych misií vám zaberie približne tucet hodín. Stranu konfliktu si vybrať môžete, no pre časovú následnosť deja je lepšie začať s Decepticonmi a po piatich úrovniach si prezlečiete dresy a kopete za Autobotov. Pomerne veľkú hernú dobu zaručuje nie umelá inteligencia, ktorá by sa skôr dala nazvať demenciou, ale samotné úrovne, ktoré sú svojou rozlohou skutočne nadpriemerné. Nechýbajú ani bossovia, ich zdolanie chce skôr trpezlivosť ako hľadanie slabín. Zdravie je vyriešené podobne ako napríklad v sérii Halo: životy rozdelené na štyri časti sa postupne dobíjajú, ak však jednu štvrtinu úplne vyplytváte, už sa vám nedoplní.

To dôležité, prečo sa hra vyšplhala aspoň do mierneho nadpriemeru je však multiplayer, ono je samotná kampaň totiž trochu nudná a monotónna. Kampaň si môžete zahrať i kooperatívne. V príbehovej časti totiž vždy postupujete v trojici a ďalšieho z transformerov môže miesto chabej umelej inteligencie zastúpiť živý hráč. Nesmie chýbať ani mód Escalation, podobný napríklad Horde z Gears of War: na vybranej mape sa spoločne s ostatnými hráčmi snažíte ubrániť vlnám nepriateľov, ktorých počet a druhová pestrosť sa neustále zvyšuje. Dokedy vydržíte a koľko bodov pre seba nahrabete, je samozrejme otázkou vášho akčného umu, no ako to už býva, po pár hrách zistíte, že kooperácia je omnoho cennejšia a zábavnejšia. Klasický multiplayer je zastúpený taktiež, vo výbere módov vás ale neprekvapí. Príjemne poteší bohatá ponuka vylepšení, získavania skúsenosti, otvárania nových schopností. Tu sa niekto skutočne vyhral a War for the Cybertron sa vám práve vďaka multiplayeru tak skoro neohrá.

Vo svojej podstate je paradoxne jedinou chybou Transformers: War for Cybertron to, že tu vystupujú transformeri. Hra to zlá nie je, avšak tam, kde gigantické plechové kolosy vyzerajú ako obyčajní pešiaci, stráca atmosféra svoje čaro. Toto degradovanie zážitku sa prejaví naplno v kampani, ktorá je jednoducho nudná a monotónna. Príbeh celkom ujde, ovládanie je navrhnuté prehľadne pre konzoly i PC, dobre sa na to pozerá, zvuk si budete užívať. Stále by to ale bola čistá nuda a žiaľ i priemer. Teda nebyť multiplayeru. Len ten posúva Transformers: War for Cybertron do trochu odlišnej úlohy a prinúti premýšľať nad tým, či sa do hry pustiť alebo nie. Zázrak sa nekoná, je jedno či s filmovou licenciou alebo bez nej. My chceme pocítiť pompéznosť transformerov, sledovať ich ozrutnosť a nie sa len bavkať s plechovými panákmi...