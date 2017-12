Starcraft II: Wings of Liberty trhá rekordy v predajnosti

4. aug 2010 o 11:45 Ján Kordoš

Len na anglickom trhu sa po piatich dňoch od začiatku predaja - od 27. júla - podarilo hráčom kúpiť viac kusov prvej časti z plánovanej trilógie druhého dielu, než pôvodného StarCraftu, ktorý je na trhu (ešte stále) už od roku 1998! Presné čísla nie sú oficiálne uvádzané.

Analytici predpovedajú obrovský úspech StarCraftu II: Wings of Liberty. Do konca roku by sa podľa nich malo predať približne 6.5 milióna kusov hry, pričom do septembra by to malo byť 4.5 milióna. Počas prvých 24 hodín predaja sa predalo niečo cez 1 milión kusov hry, nasledujúci deň pribudlo celosvetovo ďalších 500 tisíc. Analytikmi uvedené čísla sa zrejme nebudú prekonávať ťažko.

Už teraz sa vie, že StarCraft II: Wings of Liberty je najlepšie predávajúcou sa stratégiou za prvý deň predaja a taktiež najrýchlejšie predávajúcou sa PC hrou od uvedenia datadisku Wrath of the Lich King k World od Warcraft v roku 2008. Ktorý je taktiež, podobne ako StarCraft II: Wings of Liberty, dielom vývojárskeho tímu Blizzard.

Zdroj: Shacknews