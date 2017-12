Do mora vypustili mláďatá korytnačky zachránené pred ropou

Viac ako 45 mláďat morskej korytnačky zachránených pred ropnou haváriou v Mexickom zálive vypustili v pondelok večer na inom mieste do Atlantického oceánu.

3. aug 2010 o 21:58 TASR

MERRIT ISLAND. Oznámilo to dnes Deepwater Horizon Incident Joint Information Center.

Ohrozené a zraniteľné mláďatá vypustili v rámci konečnej fázy ich záchrany do vody na odľahlej pláži na východnom pobreží Floridy.

Vládne agentúry a logistická firma FedEx presunuli 135 hniezd morskej korytnačky z pláží ležiacich v ceste ropnej škvrne štátoch Alabama, Mississippi a Florida. Premiestnili ich do klimatizovaných zariadení v Kennedyho vesmírnom centre na floridskom ostrove Merritt Island. Do dnešného dňa vypustili do mora celkom 2168 takto vyliahnutých mláďat.

Záchranný plán navrhli vedci z viacerých organizácií, firma FedEx sa postarala o prepravu s minimálnymi vibráciami a reguláciou teploty.

Firma FedEx prepraví v druhej polovici augusta na Merritt Island ďalších viac ako 4000 vajec morských korytnačiek.