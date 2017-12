ModNation Racers - preteky pre celú rodinu

ModNation Racers predstavuje presne ten typ hry, ktorý má síce veľké ambície, dokáže okolo seba vytvoriť početnú komunitu hráčov dodávajúcich nový obsah, avšak v konečnom dôsledku je to titul, ktorý oslovuje a snaží sa zaujať tak trochu nesprávnu skupinu

3. aug 2010 o 18:00 Ján Kordoš

Princíp hrania je teda prostý a samozrejme i zábavný. Na prvý pohľad je otvorenie sa bežným hráčom automaticky príliš veľkým lákadlom i pre nehráčov, bežných ľudí. Tu je však ModNation Racer zhovievavý aj k skúseným odchovancom tvrdej hernej školy. Hranie na obe strany však nemusí byť výhodou. Výsledok? Zábavná arkáda s nadpriemernými možnosťami pre hernú komunitu.



Základ netreba príliš rozťahovať. Máte trať, máte vozidlo a v ňom panáka. Stlačíte plyn nadoraz a už len kvedláte analógovou páčkou meniac smer pohybu autíčka, využívate rôzne power-upy (zbrane, zrýchlenie), zbierate špeciálne tokeny, snažíte sa jazdiť cez zrýchľovacie plochy, robíte obrie skoky, prechádzate cez skratky. Na trati je vždy tucet arkádovo nadržaných jazdcov, ktorých vozidlá majú zhodné vlastnosti. Ide len o to ako svojho tátoša dokážete ovládnuť, ako dobre poznáte trať a samozrejme i to, či sa dokážete dostatočne agresívne pobiť o svoju pozíciu. Neustále sa niečo deje, samotná hrateľnosť je obdivuhodne rýchla, svižná. Ku kontaktom dochádza pravidelne, ale infantilné až komixové spracovanie dáva hráčovi pohodový pocit a nie more frustrácie ako v Blur.

Arkádovú zábavu si samozrejme dokážeme v podobnom duchu všetci vychutnať hlavne v multiplayeri. Ten nesmie chýbať ani v ModNation Racers a bitka, pri ktorej brat nepozná brata, partneri vykopávajú vojnovú sekeru, sa môže začať. Práve online zložka je nesmierne dôležitá, necháva hru plne vyniknúť. Kampaň nechýba, avšak to, že ModNation Racers je skôr party hra, zistíte veľmi skoro sami. Na druhú stranu prekvapia niektoré nezmyselné ťahy vývojárov: napríklad umelá inteligencia počítačom riadených jazdcov je pomerne agresívna a nechá hráča vyhrávať len spočiatku. Nováčikovia pred obrazovkami sa môžu začať trápiť skôr, než si naplno osvoja ovládanie. A práve tu je ďalší mierne závažný problém: ono napriek tomu, že ide o hru jednoduchú, má ModNation Racers trochu kostrbatejšie ovládanie. Áno, stlačíte akceleráciu a len prstom láskate analógovú páčku – avšak potom sú tu rôzne bonusy a musíte aktivovať tamto, stlačiť toto. Hádzanie polien pod nohy neskúsenému hráčov. Veď ovládanie malo byť jednoduché ako to len ide, a to nehovoriac o „kreatívnom menu“ vo virtuálnej podobe. Ale všetko sa dá zvládnuť, len tieto chybičky je trochu viac vidno.

Hodiny a hodiny zábavy sú bez väčších problémov zaručené, avšak takmer nekonečnú pestrosť dodala hre možnosť úprav samotného pandrláka alebo ak chcete vodiča, vášho automobilu a napokon i zábavná tvorba vlastných tratí. Akoby si Mario Kart užil jednu noc s LittleBigPlanet a dietko ModNation Racers bolo po oboch rodičoch. Vytvoriť si vlastného panáka nie je vôbec zložité, avšak vôbec to neznamená, že by ste túto ponuku zmietli zo stola po pár sekundách. Jednotlivé úpravy sú zastúpené po stovkách a nebudeme ťahať v posuvných položkách, aby sme si vytvorili dokonalého človeka. Tentoraz sa ideme zabávať a nastal čas na vytváranie kreatúr. Okrem jednotlivých vrstiev, ktoré postupne lepíte na svoju postavičku a vytvárate tak moderného Frankensteina, je možné meniť farebné kombinácie i veľkosť tapiet. Keď si vytvoríte svojho avatara, zástupcu v autíčku, ešte ho oblečiete, vybavíte špeciálnymi predmetmi, prisúdite gestá, ktorými bude častovať ostatných jazdcov a hybaj ho na tvorbu vlastného tátoša.

Tá je v podstate totožná vo vyššie popísanom prípade, len si dávate záležať na vlastnom... no, niekedy sa to nedá nazvať ani vozidlom, pretože kombinácii rozdelených do prehľadných skupín je mnoho a prilepiť na – nie vždy – karosériu auta je možné mnoho bizarností. Konkrétne príklady je zbytočné uvádzať, vsádza sa na pestrosť, bláznivosť a hravosť. Výhoda týchto dvoch minieditorov je zrejmá: v ponuke viacerých hráčov máte svojskú postavičku i vozidlo, svojho vlastného zástupcu vo virtuálnom svete a nestojíte v rade klonov. Ešte treba dodať, že jednotlivé položky v menu editovania získavate postupne odomykaním za úspechy v kariére. Spočiatku je ponuka len čiastočne skromná, po hodinách hrania, keď budete mať k dispozícii more ďalšieho obsahu, sa vybláznite všetci dosýta. A samozrejme sa svojimi výtvormi môžete chváliť ostatným hráčom.

Jedna z najdôležitejších súčastí hry je však tvorba vlastnej trate – tu už treba mať i mierne kreatívneho ducha, pretože necápete na seba len vybrané predmety, lež musíte aktívne tvoriť. Na výber sú štyri prostredia, do ktorých umiestnite najprv terénne nerovnosti, rôzne prírodné prekážky, objekty, umelé prekážky, domy – jednoducho vytvoríte prostredie. Samotná stavba trate taktiež nie je jednoduchá, hoci sa to môže zdať. Vytvoriť priemerný okruh zložité nie je a nezaberie vám to mnoho času, avšak skutočne precíznu trať, ktorá je navyše vyšperkovaná okolitými objektmi a aj prírodou, je už kumštom. Ovládanie editoru nehádže nikomu polená pod nohy, neprekáža a na možnosti gamepadu je vynikajúce. Zo začiatku sa nebudete púšťať do zložitých kreácií, avšak postupným skúšaním a odhaľovaním zistíte, aké je to náročné a mnoho nápadov začnete čerpať z tratí vytvorených vývojármi.

Tento prvok komunity podtrhuje heslo od hráčov pre hráčov, ktorým sa kedysi pyšnila firma Interplay. Funguje tu dokonale. Svoje výtvory môžete taktiež dávať do pléna, pozrieť a vyskúšať si môžete trate ostatných hráčov. Že ich je nie jedna hromada, ale hneď dve, zistíte sami a po niekoľkých týždňoch predaja sa na rozdiel od začiatku dajú nájsť medzi hráčmi vytvorenými kúskami skutočné skvosty. ModNation Racers v tomto prípade pripomína skôr hračku a je pravdepodobné, že vás možno bude viac baviť samotné editovanie.

Technické spracovanie nie je príliš detailné, strohosť a jednoduchosť nie je príliš na škodu, hoci by sa nik nehneval, ak by bolo prostredie a vozidlá viac vyšperkované. Na druhú stranu by sa následne nedali uplatniť bohaté možnosti editovania a škála jednotlivých kúskov by nemohla byť dostatočne pestrá, aby sa vybláznil skutočne každý. Zvukovo sa dočkáte tradičného zverinca, nič nové. Hudba by nemusela ani existovať, vnímať ju nemusíte. Tou najväčšou blamážou sú však až takmer nekonečne dlhé nahrávania. Kým sa dostanete na trať, musíte prejsť dvomi nahrávacími obrazovkami, pričom hneď tá úvodná trvá viac než minútu a tie medzi pretekmi výrazne kratšie nie sú. V rýchlej a arkádovej hre sa vám tak podarí bez preháňania až nepríjemne vychladnúť a zostanete akoby vytrhnutí z konceptu. Zlé, zlé.

Sú to len autíčka, v ktorých nerozhoduje nastavenie parametrov vozidla, všetky sú rovnaké, ale len momentálne šťastie a skúsenosti. Presne to ponúka ModNation Racers. Dá sa povedať, že nič viac, ale máme tu editor, ktorý robí z hrania skutočne dlhodobú záležitosť. Je však otázne, či jednoduché princípy skutočne vydržia nadpriemernú dobu. V multiplayeri istotne. Vysoké hodnotenie je teda jednoznačne podmienené tým, či chcete ModNation Racers využívať ako skupinovú zábavu, či máte radi editovanie vlastného obsahu. Ako veľká AAA hra sa však ModNation Racers zrejme nepresadí. Na to je príliš jednoduchá. Zábavná, ale stále jednoduchá.