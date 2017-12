Polárnu žiaru uvidíme aj u nás

Podľa vedcov sa aj u nás v noci z utorka na stredu oplatí pozerať na sever. Bude vidieť polárnu žiaru. Dôvodom sú silné erupcie slnečného vetra nasmerované priamo na Zem.

WASHINGTON. Polárnu žiaru, ktorú je bežne vidno len na územiach bližších k zemským pólom, by malo byť tentokrát vidieť aj v častiach planéty bližších k rovníku. A to vrátane Slovenska. Podľa amerických vedcov, ktorých cituje internetový spravodajský server o vesmíre Space.com, sa oplatí pozerať smerom na sever v noci z utorka na stredu.

Smerom k Zemi

Dôvodom, prečo by malo byť polárnu žiaru vidieť aj z území s nižšou zemepisnou šírkou, sú silné slnečné búrky a erupcie slnečného vetra. Došlo k nim skoro ráno v nedeľu 1. augusta 2010, naša hviezda vtedy vyvrhla do medziplanetárneho priestoru veľa plazmy čiže ionizovaných atómov. Zachytil to nový satelit NASA Solar Dynamics Observatory (SDO, Observatórium pre sledovanie dynamických javov na Slnku), vypustený teraz vo februári. Povrch a blízke okolie Slnka sníma vo viacerých pásmach vlnových dĺžok s rozlíšením lepším ako HD video.

Vyvrhnutá plazma teraz smeruje k Zemi. Očakáva sa, že predmetné častice po vstupe do zemského magnetického poľa a atmosféry vyvolajú mohutné polárne žiare. "Táto erupcia mieri priamo na nás a mala by doraziť nie dlho po polnoci 4. augusta. Je to prvá veľká erupcia s týmto smerom po pomerne dlhom čase. Oko nám potešila už na Slnku a ak skutočne vyvolá polárnu žiaru, môžeme sa tešiť na ďalšie nádherné pohľady," povedal Leo Golub zo spoločného Astrofyzikálneho strediska Harvardovej univerzity a Smithsonovskej inštitúcie.

Zložený záznam z SDO z 3. augusta 2010. FOTO - NASA

Leo Golub preto vyzýva záujemcov v USA i Európe, aby v noci z 3. na 4. augusta 2010 sledovali severnú oblohu, "možno sa im podarí zazrieť vlniace sa opony zeleného a červeného svetla".

Prúdy plazmy zo Slnka vedci nazývajú koronálne výrony respektíve výrony koronálnej hmoty (coronal mass ejections, CME). Po priblížení k Zemi najprv interagujú s jej magnetickým poľom a niekedy vyvolajú geomagnetické búrky. Častice z CME sa pohybujú pozdĺž magnetických siločiar k zemským pólom. V atmosfére sa zrážajú s atómami prevažne dusíka a kyslíka, ktoré začnú svietiť ako maličké neóny. Práve to je polárna žiara.

Slnko sa prebúdza

Nedeľňajšie erupcie podľa NASA naznačujú, že Slnko sa po niekoľkoročnom útlme opäť prebúdza k životu. Posledné solárne maximum, teda obdobie zvýšenej slnečnej aktivity a častejších erupcií, bolo v roku 2001. Keďže cyklus slnečnej aktivity je jedenásťročný, ďalšie maximum by malo nastať v roku 2012.

Silný slnečný vietor už v minulosti viackrát spôsobil, že polárnu žiaru bolo vidno aj zo strednej Európy. V roku 2003 sa napríklad dala pozorovať aj zo severného Talianska.