Kultová hra Worms sa vracia v HD podobe

2. aug 2010 o 14:00 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/16724/

Tri rozmery červíkom nesadli, tie skutočne impozantné bitky a nepríjemné roztržky na obrazovke často prerástli do konfliktu skutočného iba pri starých červíkoch, ktorým stačili rozmery dva. Team 17 chce na PC priniesť nový diel Worms Reloaded hráčom prostredníctvom digitálnej distribúcie Steam od spoločnosti Valve už 26. augusta. Plná verzia bude obsahovať viac než 60 singleplayer úrovní, editor nových máp, viac než 45 zbraní, HD grafiku, bohaté možnosti upravovania vlastných červíkov a samozrejme fenomenálny multiplayer. Ten, kto zažil tlačenie sa štyroch ľudí pre jedným PC, nikdy nezabudne. Oh no!

Zdroj:Fileshack