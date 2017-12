Vedcom utekajú tajomstvá

Higgsov bozón nenašli, zato na Marse objavili útvary, ktoré sú na Zemi pozostatkom po mikróboch. A našli Zemi podobné exoplanéty. Vieme to vďaka prerieknutiu.

1. aug 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Bolo to trochu sklamanie. Ale povedzme si úprimne, kto očakával viac? Vedci zvyknú byť príliš opatrní a radšej dvakrát počkajú, kým prídu s nejakým veľkým vyhlásením. Napríklad s takým ako „našli sme Higgsov bozón“. Takže zatiaľ nenašli, aj keď blogy špekulovali o všeličom. Vo Veľkom hadrónovom urýchľovači však našli top kvarky aj nejaké tie iné bozóny. A v Tevatrone? Tam síce higgsa nenašli, no aspoň zúžili rozsah hmotností, kde sa bude nachádzať. My ostatní sa teraz môžeme tešiť na preteky medzi CERN-om a Fermilabom.

V poslednom čase sa niekoľkokrát stalo, že dôležité vedecké zistenia tak akosi unikli na verejnosť. Bolo to tak aj s higgsom - aj keď sa blogový humbug ukázal ako kačica (niektoré špekulácie však hovorili práve o zúžení rozsahu). A zrejme to tak je aj „malými“ a „Zemi podobnými“ exoplanétami. Vraj ich observatórium Kepler mohlo nájsť až 140. Aj keď sú to zatiaľ len kandidáti. Nuž, vedci si asi musia zvyknúť, že rovnako ako politici by mali pozorne vyberať svoje slová. Obzvlášť na prednáškach pred širokou verejnosťou. Je totiž prirodzeným inštinktom novinára urobiť skoro zo všetkého senzáciu.

So životom na Marse je to zvláštne. Niektorí veria, že bol, iní zase, že nebol. Jestvujú nejaké náznaky, je tam voda a v minulosti dokonca tiekla. Aby sme ale nepreháňali, predstava o marsovských mimozemšťanoch by mala začať aj skončiť u mikróbov. Teraz vedci zo SETI a JPL našli na červenej planéte útvary, ktoré pripomínajú pozemské. Zaujímavejšia je ale informácia, že na našej planéte sú stopami práve po mikroorganizmoch. Na titulku „Na Marse žili mimozemšťania!“ je naozaj ešte priskoro. Ale nie je tých náhod akosi priveľa?

Pravdepodobne bude teplo. A ak nie teplo, tak aspoň extrémne výkyvy počasia. Globálne otepľovanie je totiž podľa vedcov jasným faktom. Byť klimaskeptikom je síce v móde, ale hovoriť o energetických sprisahaniach a manipulovaní hlúpeho ľudu nám trochu pripomína všetky tie reči o židobolševických zámeroch, iluminátoch a slobodomurároch. Diskusii sú protichodné argumenty vždy k úžitku, niekedy však stačí zdravý rozum. A ten podľa nás hovorí: pripraviť sa radšej na najhoršie. A to keď to nenastane, tešiť sa.