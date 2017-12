Na webe zverejnili prednášky Williama Faulknera

Na webe zverejnili audionahrávky prednášok amerického spisovateľa Williama Faulknera na University of Virginia.

30. júl 2010 o 21:02 (sita)

Faulkner at Virginia: An Audio Archiv na webovej stránke faulkner.lib.virginia.edu obsahuje približne 28 hodín autorových prejavov, odpovedí na viac ako 1400 otázok, ale aj záznamy, ako číta z vlastných diel či komentáre diel iných spisovateľov. Všetky nahrávky sú prepísané do textu a zverejnené po častiach, pričom sa v nich dá vyhľadávať podľa kľúčových slov. William Faulkner pôsobil na univerzite v rokoch 1957 a 1958, počas ktorých prednášal, predčítal a diskutoval so študentmi a členmi komunity. Jeho prednášky a ostatné prejavy nahraté na magnetofónových páskach sa po 15-ročnej práci konečne dostali na web.

Držiteľ Nobelovej ceny za literatúru William Faulkner, považovaný za jedného z najlepších spisovateľov 20. storočia, je známy napríklad vďaka titulom Neodpočívaj v pokoji, Bľabot a bes či Rekviem za mníšku. Aj keď niektorí kritici a kritičky považovali jeho diela za prehnane násilné, vo všeobecnosti sa zdôrazňuje napríklad jeho štylistická vynaliezavosť či snaha skúmať základné ľudské problémy, uvádza encyklopédia Britannica.