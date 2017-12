Facebook možno odloží vstup na burzu až na rok 2012

Zakladateľ firmy Mark Zuckerberg by tak získal čas na to, aby zaistil Facebooku ďalších užívateľov a postaral sa o zvýšenie výnosov firmy.

30. júl 2010 o 19:05 ČTK

NEW YORK. Americká spoločnosť Facebook, ktorá na internete prevádzkuje rovnomennú sociálnu sieť, možno odloží plánovaný vstup na burzu až na rok 2012. Napísala to agentúra Bloomberg, ktorá sa odvoláva na informované zdroje. Zakladateľ firmy Mark Zuckerberg by tak podľa nich získal čas na to, aby zaistil Facebooku ďalších užívateľov a postaral sa o zvýšenie výnosov firmy.

Bloomberg upozorňuje, že Zuckerberg môže presadiť vstup firmy na burzu prakticky kedykoľvek. Hovorca Facebooku Jonathan Thaw sa k správe odmietol vyjadriť.

Zuckerberg v jednom z nedávnych televíznych rozhovorov povedal, že Facebook akcie v rámci primárnej verejnej ponuky predá až vo chvíli, keď to bude mať zmysel.

Facebook umožňuje osobnú prezentáciu na internete a komunikáciu s ďalšími užívateľmi siete. V súvislosti s rýchlym rastom počtu užívateľov sa objavujú pokusy o zneužitie počítačových údajov a osobných informácií, ktoré o sebe ľudia na internete zdieľajú. Jeden z nedávnych prieskumov ukázal, že medzi niektorými užívateľmi rastie na Facebooku závislosť. Facebook má asi pol miliardy účtov.