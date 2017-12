MAG - masívna akčná hra

Hry zamerané hlavne na multiplayer to v dnešnej dobe nemajú ľahké. Zvlášť, keď sú tu už taký velikáni ako Counter-Strike, Call of Duty alebo Battlefield.

30. júl 2010 o 11:00 Martin Hracho

Spoločnosť Sony si toho bola našťastie vedomá a tak tvorcovia série Socom, Zipper Interactive, začali vyvíjať multiplayerovú hru exkluzívne pre Playstation 3. Idea tvorcov bola obdivuhodná. Vytvoriť bojisko, kde sa bude zabíjať 256 hráčov naraz chce riadnu dávku odvahy. Po spustení hry váš najprv bude čakať zdĺhavé sťahovanie najnovších patchov pre bezproblémový chod hry. Ešte predtým, než sa vrhnete do boja, si budete musieť vybrať jednej z troch možných frakcii. S.V.E.R. sú vojaci pochádzajúci zo Stredného východu, ktorých spojuje odpor voči nadvláde. RAVEN má k dispozícii tú najmodernejšiu vojenskú technológiu, sídlo majú v Rakúsku a kladú dôraz na morálku. Poslednou frakciou je VALOR, ktorá ma členov z amerických, mexických a britských síl. Využíva pomerne dobré zbraňové vybavenie a skúsenosti vojakov.



Bohužiaľ tieto informácie, ktoré vám hra poskytne vás nedokážu presvedčiť ku ktorej sa máte pridať, a tak si budete musieť naslepo vybrať, za koho budete bojovať. Tu sa dostávame k hneď k prvému problému. Voľba frakcie je totižto veľmi zásadná, pretože ak sa už rozhodnete bojovať za jednu stranu, nemáte možnosť svoje rozhodnutie zmeniť skôr, než ako vojak dosiahnete 60. level. Alebo si vytvoríte novú postavu. Nie práve najideálnejšie riešenie. Keď dosiahnete 60. úroveň hra vám umožní začať znova s novou postavou. Poslednou možnosťou je, snaha jednej zo strán získať si vás na svoju stranu vďaka vašim kvalitám. Lenže v tomto prípade stratíte všetky skúsenosti, ktoré ste získali u pôvodnej frakcie a začínate úplne od nuly.

Po výbere strany vás čaká editor postavy, kde človek pochopiteľne čaká, že si vytvorí svoju postavu do detailu podľa svojich predstáv, no musím vás sklamať. Na výber je len 10 druhov postáv a 10 hlasov k ním. Na ženské postavy môžete rovno zabudnúť. Čo sa týka samotných máp, tak tie si zaslúžia len pochvalu. Mapy sú obrovské čo sa dalo kvôli podpore 256 hráčov aj očakávať, ale aj po niekoľkých hodinách hrania budete narážať na miesta, kde ste neboli.

Začiatok v Magu nie je žiadna malina. Osobne som mal problém sa zorientovať a vôbec som si nepripadal pre svoju frakciu užitočný, pretože neustále okolo vás niečo vybuchuje, guľky vám lietajú nad hlavami, granáty pod nohami alebo počujete, že sa vašej frakcii nepodarilo získať nepriateľské územie. Toto však nepovažujem za zápor hry, pretože to má tú správnu atmosféru a ak bude hrať sami za seba tak nezmôžete zhola nič, čo rozhodne vítam ako pozitívnu zmenu, aj keď zápory sa nájdu, ale k tomu sa ešte dostaneme.

Ak bojuješ sám za seba nie si ničím

Podobne ako v Call of Duty vás aj tu hra za vaše úspechy ocení bodmi skúsenosti, ktoré vás budú motivovať k dlhodobému hraniu. Odmenou vám bude vyššia hodnosť, ale dostanete sa aj k novým a lepším zbraniam. Vylepšovanie schopností nie je obmedzené na pevne dané povolanie, a tak si môžete pokojne vyskúšať rolu útočníka alebo medika. Každý získaný bod si budete vážiť, lebo častému umieraniu (na začiatku) sa nevyhnete. Záleží aj od vašich spoluhráčov, či majú záujem spolupracovať. Autori samozrejme mysleli aj na to a každý tím, čata a frakcia má svojho veliteľa, ktorí svojim podriadeným udeľujú rozkazy, majú možnosť privolať letecký útok, vojenskú podporu a podobne. Veliteľ frakcie môže komunikovať so všetkými hráčmi naraz (odporúčam mikrofón), ale obyčajní vojaci môžu komunikovať len medzi sebou. Ako veliteľ môžete označiť miesto, ktoré majú vaši podriadení zničiť alebo obsadiť. Áno, znie to krásne. Pretože nie všetci hráči na mape majú v krvi hrať takticky a tímovo, je plnenie rozkazov odmeňované bonusovými bodmi, ktoré za ich plnenie získate.

Hra obsahuje 4 herné módy, ktoré ale ničím zaujímavé nie sú. Mód Suppresion je určený pre 64 hráčov a jeho cieľom je zneškodniť nepriateľskú frakciu, čiže je to vlastne Deathmatch len pod iným názvom. V Sabotage bojuje takisto 64 hráčov, ktorí musia ubrániť dve miesta zároveň a potom brániť alebo zneškodniť zadaný cieľ. To je už rozhodne riadna mela. Mód Acquisition (prístupný až od 8 levelu) je ale zaujímavejší už len vďaka väčšiemu počtu hráčov (128), kde musíte zlikvidovať obrannú líniu a potom ukradnúť nepriateľské vozidlo s ktorým dokážete narobiť riadne škody. Posledným módom je Domination, ktorí sa vám s prístupný až po dosiahnutí 8 levelu, kde už bojuje tých 256 hráčov. Tu rozhodne pocítite úžasnú vojenskú atmosféru. Každý z týmu musí zlikvidovať a ubrániť zadané ciele a nakoniec obsadiť zadané miesta na mape.

Technická stránka hry

Technická stránka hry je vzhľadom k celkovej hre zvládnutá na jednotku. Všetko beží hladko a s lagmy sa takmer nestretnete, čo je obdivuhodné. Čo sa týka grafickej stránky, tá za súčasnými hrami pomerne zaostáva. Ono kvôli rozľahlejším mapám a vysokému počtu hráčov sa nedala očakávať grafika nabitá detailmi a efektmi. Zamrzí fakt, že zatiaľ čo jedna mapa vyzerá pekne a je plná detailov, tak iná mapa tak oslňujúca nie je. Dojem z hry občas kazia zbytočné bugy, ktoré sa postupne opravia patchmi. Zvukovej stránke hry nemám absolútne čo vytknúť, čo dokazuje aj certifikát od THX. Dojem so skvelého zvuku kazí nudná hudba.

Záver

Autorom sa podarilo splniť čo počas rokov vývoja sľubovali, lenže hra obsahuje zbytočné chyby ktoré jej zabraňujú stať sa hitom. Možnosť hrania za jednu frakciu je zbytočne obmedzujúca. Najväčším záporom je, že celkový dojem z hry kazia samotní hráči. Sami to dobre poznáte a hráči Left 4 Dead mi dajú za pravdu, že bez vzájomnej kooperácie neprežili - tu je to podobné. Darmo sa budete snažiť obsadiť nepriateľskú pozíciu keď polovica z vašich spoluhráčov bude bojovať ako v Call of Duty. Môže sa vám zdať, že hru haním neprávom, ale ak sa vám časom podarí nájsť skupinu ľudí, ktorí hrajú rozvážne a takticky, bude vás hra nesmierne baviť. MAG je výborná hlavne aj preto, že je odlišná od svojich konkurentov. Ak sa vývojári odhodlajú k pokračovaniu, úplne stačí eliminovať zopár chýb a budeme tu mať najlepšiu multiplayerovú FPS poslednej doby. Správne nasmerovaný krok k tomu rozhodne majú.