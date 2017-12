Planéta sa ohrieva, zvykajme si

Svetová klíma sa mení. Za globálnym otepľovaním sú skleníkové plyny a ľudská činnosť.

30. júl 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Zmena klímy Stúpajú: teplota vzduchu nad pevninou a moriami, teplota morskej hladiny, výška morskej hladiny, vlhkosť, teplota oceánov a teplota v troposfére. Klesajú: množstvo arktického vodného ľadu, veľkosť ľadovcov, výška jarnej snehovej pokrývky.

BRATISLAVA. Zem sa otepľuje. A jednoznačný vplyv na to majú skleníkové plyny. Aj tie, ktoré do ovzdušia vypúšťa svojou činnosťou človek. Takéto konštatovanie vyplýva z výročnej správy o stave klímy, ktorú vypracovali britský meteorologický úrad Met Office a americký Národný úrad pre oceán a atmosféru NOAA.

Tri stovky vedcov analyzovali desiatku faktorov a skúmali zmeny v moriach i na pevnine. Pritom zrejme po prvý raz pripravili klimatológovia podobne komplexnú správu, v ktorej sa zamerali na namerané údaje a do úvahy nebrali rôzne počítačové simulácie. Tvrdia tiež, že napriek studenej zime v Európe a Severnej Amerike bude rok 2010 najteplejší v histórii záznamov. Tie sa robia od konca devätnásteho storočia.

Takéto merania naznačili, že Zem sa za posledných päťdesiat rokov zohriala o 0.56 stupňa. „Môže to vyzerať zanedbateľne, no už to zmenilo našu planétu,“ povedala pre Financial Times Jane Lubchenco z NOAA.

Nová štúdia o stave klíme odporuje rôznym tvrdeniam klimaskeptikov, ktoré popierajú globálne otepľovanie či ľudský vplyv naň. Rozšírili sa najmä po nedávnej afére Climagate, keď unikli e-maily vedcov z britskej Východanglickej univerzity, ale aj po chybách nájdených v správe Medzivládneho panelu o zmene klímy z roku 2007

„Napriek tomu, že ľudia tvrdia, že otepľovanie sa zastavilo, nové údaje pridané už k existujúcim nám poskytujú najlepší dôkaz, aký sme kedy mali,“ povedal pre Daily Telegraph o zmene klímy Peter Stott z Met Office. Zdôrazňuje, že pre každý z indikátorov zmeny dodali podklady tri nezávislé inštitúcie. Bolo to napríklad sedemtisíc meteorologických staníc z celého sveta.