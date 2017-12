Jeseň prináša ovocie s T-Systems Slovakia

Je jedno aké je ročné obdobie, dôležité je, že sa môžeš venovať tomu, čo máš rád – práci s počítačom.

2. aug 2010 o 0:00

Baví ťa IT? Potom práve pre teba spoločnosť T-Systems Slovakia pripravila niečo, čo zmení tvoju budúcnosť k lepšiemu. Či v lete alebo na jeseň, tvoje štúdium a vzdelávanie môže prinášať ovocie vždy.

T-Systems Slovakia organizuje spolu s Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ďalší ročník programu Summer UniversITy, ktorá sa medzi študentmi teší veľkej obľube. Každý rok sa nájde viac nadšencov pre informačné technológie, ktorí si uvedomujú dôležitosť vzdelávania mimo riadnych vyučovacích hodín vysokej školy a snažia sa využiť ponuku spoločnosti T-Systems Slovakia .

Aj toto leto mnohí vymenili preplnené pláže a kúpaliská za príjemné prostredie v dobrom kolektíve. Prihlásili sa na Summer UniversITy, kde sa spolu s profesionálmi vo svojom odbore naučili základy administrácie operačných systémov Linux a Windows. Získali vedomosti, s ktorými ich nezaskočí žiadna práca v oblasti IT. Navyše, každý absolvent získa certifikát, s ktorým sa môže uchádzať o miesto v modernej a úspešnej spoločnosti T-Systems Slovakia .

Pre tých, ktorým sa myšlienka ďalšieho vzdelávania v IT zapáčila, no nestihli letnú univerzitu, je pripravená jesenná možnosť. So začiatkom vyučovania na vysokých školách sa začína i večerný kurz Evening UniversITy, ktorý záujemcom prináša ďalšie možnosti vzdelávania vo večerných hodinách, aby zaujímavé a pútavé prednášky popri škole alebo zamestnaní stihli. I na konci tohto večerného štúdia získajú absolventi platný certifikát, ktorý sa postará o ich profesionálny rozvoj.

Tak ako Summer UniversITy, i Evening UniversITy fungujúca počas akademického roka je bezplatná možnosť ako si rozšíriť svoje znalosti a to navyše bez záväzkov voči spoločnosti T-Systems Slovakia . Pre študentov a širokú verejnosť, ktorej sa myšlienka kvalitného vzdelávania a profesionálneho rastu zapáčila, budú termíny kurzov i prihlášky uverejnené na webstránke spoločnosti T-Systems Slovakia koncom leta. Pridaj sa k IT nadšencom a tvoja práca určite prinesie ovocie.