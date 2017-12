Linkin Park vydá exkluzívne nový singel ako videoklip k Medal of Honor

28. júl 2010 o 18:10 Ján Kordoš

„Medal of Honor predstavuje začiatok partnerského vzťahu medzi EA a Linkin Park,“ uviedol Steve Schnur, výkonný riaditeľ pre hudbu a hudobný marketing EA. „Osobne poznám členov kapely už od roku 1999 a viem, že vždy boli nesmierne kreatívni s veľkým zmyslom pre potenciál videohier a snahou skúmať a rozširovať možnosti tohto média. The Catalyst je jednou z najočakávanejších skladieb tohto roku a kombinácia nového hitu a charakteristicky dynamickej práce Joe Hahna s kamerou ďalej prehlbuje naše zaujatie v snahe spájať kľúčové hry s interpretmi, ktorých talent siaha za hranice hudby.“

„Z nášho pohľadu ide o jedinečné spojenie a úplne úžasnú spoluprácu,“ povedal Joe Hahn, režisér upútavky a DJ skupiny Linkin Park. „ Príležitosť pomoci uviesť The Catalyst prostredníctvom novej hry Medal of Honor vytvára nové puto medzi EA, našimi priaznivcami a celkovou víziou skupiny na novej digitálnej pôde. Na hudbu z albumu A Thousand Suns sme veľmi hrdí a nesmierne nás teší, že sme mohli k titulnej skladbe albumu natočiť exkluzívny videoklip.“

Medal of Honor opúšťa po prvýkrát za 11 rokov existencie série bojisko 2. svetovej vojny a vstupuje do súčasného Afghanistanu zmietaného vojnou, videného očami malej skupiny fiktívnych postáv. Hráči sa taktiež zoznámia s členom jednotky Tier 1, elitným príslušníkom relatívne neznámych špeciálnych síl americkej armády, ktorá pôsobí pod priamym vedením National Command Authority (tvorenej prezidentom a ministrom obrany USA) v misiách, ktoré nie je možné zveriť niekomu inému. Medal of Honor sa objaví pre PC, Xbox 360 a Playstation 3 na trhu 15. októbra.

Krátka ukážka z klipu



Zdroj:PR