Zahrajte si klasické adventúry Space Quest na GOG

28. júl 2010 o 16:05 Ján Kordoš

Po vydaní troch posledných dielov adventúry Space Quest sa na radu dostala aj pôvodná trilógia a vychutnať si tak môžeme úvodné sci-fi dobrodružstvá. Prvé tri diely Space Questu dopĺňa príjemná adventúrka, tentoraz videná z vlastného pohľadu. The Journeyman Project 2: Burried in Time možno nepatrí medzi príliš známe projekty, starší hráči si však cestovanie agentov v čase užijú. Do ponuky boli nedávno uvedené i dva diely vesmírneho simulátoru Independence War alebo strategický Panzer General II.

Zdroj: Shacknews