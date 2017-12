Klokany prišli z Ameriky

Austrálske vačkovce majú spoločného predka. Pochádza z Ameriky.

28. júl 2010 o 15:16 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Austrálske koaly aj kengury majú spoločného predchodcu. Nepochádza však z Austrálie, ale na kontinent pricestoval z Ameriky. Zistili to nemeckí vedci Münsterskej univerzity vďaka sledovaniu génov. Zverejnili to v magazíne PLoS Biology.

Vedci museli sekvenovať genóm dvoch vačkovcov. Porovnali vačicu Monodelphis domestica z južnej Ameriky a kenguru dama z Austrálie. Z porovnania drobných preskokov v DNA zistili, že v minulosti zrejme došlo k príchodu jediného druhu, z ktorého sa v Austrálii vyvinuli klokany aj obľúbené koaly. „Myslím si, že je to silné svedectvo v prospech hypotézy jednej migrácie a spoločného predka,“ povedal pre BBC Jürgen Schmitz z výskumného tímu.

Genetici ani biológovia si však zatiaľ nie sú istí, kedy vačkovce do Austrálie prišli. „Možno to bolo niekedy pred 30 až 40 miliónmi rokov,“ dodal Schmitz. Zdôrazňuje však, že na základe metódy, s ktorou vedci pracovali, to vedci presne zistiť nedokážu.