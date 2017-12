Codemasters sa zamerajú na pokračovania úspešných značiek

28. júl 2010 o 12:10 Ján Kordoš

Prvé dva tituly potešia fanúšikov rýchlych kolies. Minuloročné DiRT 2 síce vizuálne uchvátilo, no sklamalo príliš veľkou "amerikanizáciou" hry. Tvorcovia hlásia návrat k pôvodnej myšlienke a opustia bitky na štadiónoch, súperiť budeme vo voľnej prírode, možno sa vráti aj plnohodnotné rely. Obstojne zábavný Race Driver: Grid z júna 2008 by zas znovu priniesť pretekárskeho ducha na asfaltových povrchoch v uliciach miest. Operation Flashpoint: Dragon Rising síce nedosiahol realistickej úrovne ArmA 2 - od tvorcov pôvodnej Operácie Flashpoint, no predajne neprepadol.

Okrem týchto noviniek Codemasters už dávnejšie avizovalo, že pripravuje akčnú strieľačku Bodycount a ďalšie preteky, tentoraz z prostredia F1-ky.

Zdroj: Develop Online, Shacknews