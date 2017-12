Priehrady ohrozia ryby v Mekongu

Jedinečné obrovské ryby na dolnom toku rieky Mekong ohrozuje plánovaná výstavba priehrad v Číne, Laose, Thajsku a Kambodži. Informoval dnes o tom Svetový fond na ochranu prírody.

28. júl 2010 o 8:57 TASR

FRANKFURT. Jedinečné obrovské ryby na dolnom toku rieky Mekong ohrozuje plánovaná výstavba priehrad v Číne, Laose, Thajsku a Kambodži. Informoval dnes o tom Svetový fond na ochranu prírody (WWF) v Nemecku.

V Mekongu žijú štyri z desiatich najväčších sladkovodných druhov rýb. Medzi nimi aj obrovská raja, ktorá dosahuje váhu až do 600 kilogramov a dĺžku päť metrov.

"Tok Mekongu je riekou superlatívov. Žije tu viac obrovských sladkovodných rýb, ako v ktoromkoľvek inom toku na svete," povedal Petr Obrdlik z WWF.

Ako Obrdlik ďalej vysvetlil, takéto veľké ryby nedokážu prekonať hrádze priehrad. Ak by sa plány zrealizovali, zo stredného a dlhodobého hľadiska by to mohlo viesť ku kolapsu populácie veľkých rýb.

WWF preto žiada moratórium na výstavbu, až kým sa nezhodnotia účinky priehrad na celý ekosystém Mekongu, pretože by to postihlo všetky druhy živočíchov v oblasti.