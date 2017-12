Red Dead Redemption - konečne poriadny western

Podrobný popis k akčnej hre od Rockstar San Diego nie je vlastne ani nutný a pokojne by sa celý verdikt dal zhrnúť do vety v podnadpise. Konečne poriadny western.

28. júl 2010 o 9:35 Ján Kordoš

Podrobný popis k akčnej hre Red Dead Redemption od Rockstar San Diego nie je vlastne ani nutný a pokojne by sa celý verdikt dal zhrnúť do vety v podnadpise. Konečne poriadny western. To vám vlastne aj stačí v odpovedí na otázku, či sa do hry oplatí investovať peniaze alebo ju nechať pomaly prejsť okolo ako vetrom unášaný trs trávy. Máte radi western? Red Dead Redemption si zamilujete! Je vám divoký západ ukradnutý? Hra vás až tak neosloví. Neznášate kovbojov, trápne prestrelky a vymyslené príbehy hrdinov ochraňujúcich česť a poriadok? Vyhnite sa tejto hre obrovským oblúkom. Red Dead Redemption je tým najlepším westernom práve preto, že pri hraní cítite tú pravú atmosféru divokého západu. Viac napísať netreba.

To, že najlepším westernom bola doteraz akčná hra Gun, prípadne služobne starší hráči si spomenú na famózne Outlaws, je faktom, ktorý len potvrdzuje, že je náročné vytvoriť hru z tohto zaujímavého – a zábavným priemyslom riadne zidealizovaného – prostredia. Nestačí len nahádzať vedľa seba kulisy, tam pridať prepadnutie banky, sem prestrelku vo vlaku a na záver si zajazdiť na koni. Hry v akomkoľvek hernom žánri a prostredí si musia hráča získať, dýchnuť na neho pôsobivou atmosférou, ktorá ho donúti aspoň mysľou sa presunúť na miesta, ktoré by inak nemal šancu navštíviť. Presne toto, skvelú westernovú atmosféru, Red Dead Redemption jednoznačne má. A pri všetkej skromnosti: ako jedna z mála hier za posledné roky.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Popis westernové GTA pomerne sedí na Red Dead Redemption, no treba vyzdvihnúť do popredia výraznú atmosféru. Áno, ešte s tým budeme otravovať. V Red Dead Redemption si totiž budete radi užívať, len tak sa kochať krajinou, cválať nevedno kam. Tam a späť a znovu a ešte raz. Nie raz zastavíte svojho tátoša a z útesu sa pozriete na okolitú krajinu zaliatu zapadajúcim slnkom. Stále to síce na prvý pohľad vyzerá ako GTA – veď len autá nahradili kone a miesto samopalov tu máme kolty. Nie je to až tak jednoznačné a už vôbec nie preto, že na hre pracoval Rockstar. Pobočka v San Diegu, kde hra vznikala, totiž pracovala iba na sérii Midnight Club a pred pár peknými rokmi si strihla „prvý diel“ Red Dead Revolver. Jednoznačne sa teda o Grand Theft Horses hovoriť nedá.

Hlavný hrdina John Marston nepatrí medzi postavy, ktoré by ste zaradili medzi vyložene kladné. Nepôsobí tak zovňajškom a ani jeho minulosť nie je práve najružovejšia. Ako bývalý člen gangu banditov má ešte stále jazvy nielen na duši. Nelegálny životný štýl má však už za sebou a ako otec a hlava rodiny si užíva pokojný život. Nie však na dlho, ruka zákona ho dokope k vráteniu sa do minulosti a nepríjemnému prehrabovaniu sa hnilými stránkami gangsterského sveta. John sa vyberá do vývojármi vymyslenej oblasti New Austin, ktorá sa nachádza v oblasti hraníc USA a Mexika. Práve tu sa totiž v pevnosti Fort Mercer nachádza gang, ktorého vodcu Billa Williamsona chce vláda dostať do žalára. John ho musí prehovoriť, aby sa dobrovoľne vzdal a nechal odviesť do rúk zákona. Že to nebol práve najlepší krok sa náš hlavný hrdina dozvie veľmi skoro. Lenže vláda má jeho manželku a syna dcéru, musí ich získať späť. Všetko sa mu ale zrúti ako domček z karát, keď ho Williamson chladnokrvne postrelí.

Marston samozrejme nezomiera, vo svete mŕtvych sa pohybovať nebudeme. Pred pevnosťou ho nachádza Bonnie MacFarlane, miestna farmárka, ktorá sa postará o jeho uzdravenie. Potom ako John dostane ďalšiu šancu v tomto živote, sa najprv musí postaviť na vlastné nohy a až tu sa skutočne začína vaše dobrodružstvo. Otvorený svet je síce obmedzený westernovými reáliami, no rozhodne sa nebudete cítiť ako v klietke. Nájdete tu samozrejme prérie, vyschnuté púštne oblasti s kaktusmi, nádherné údolia, monumentálne kaňony, jednoduché osady, bažiny, lesy, lomy, mestečká, pevnosti, farmy, zrúcaniny, osady... je tu všetko a keď sa kedykoľvek pozriete na scénu z hry, viete si ju bez problémov predstaviť v hocijakom filme s touto tematikou.

Otvorený svet a sloboda je dvojsečnou zbraňou. To, že môžete hocikam ísť, ešte nezaručuje uveriteľné prostredie. V Red Dead Redemption sa chvalabohu vždy niečo deje a hoci sa jednotlivé skripty opakujú, nie je to nič nereálne, čosi, čo by bilo do očí a nútilo vás hodnotiť tento svet ako umelý. Mimo miest stretnete mnoho obyvateľov na koňoch či vozoch, všetci sa niekam ženú, niektorí zastavia a odskočia si na malú za najbližšiu skalu a chýbať nesmú ani postranné miniúlohy. Týkajú sa prevažne záchrany nevinných: buď pred banditami alebo divými zvieratami. Ak však napadnutá osoba zomrie, neujde sa vám žiadna česť a sláva, no zároveň si reputáciu ani nezhoršíte. V prípade, že chcete zachraňovať, musíte preto jednať rýchlo a efektívne. Výrazne to napomáha pôsobivej atmosfére. V mestách vás zas môže miestny frajer (dnes ich spoznáte podľa gatí prekliato nízko, hrubej reťazi na krku a divnej artikuláciii) vyzvať na strelecký súboj – dobre to poznáte, kto rýchlo tasí a presne mieri, zvíťazí a prežije. Z barov sa potácajú opilci, obťažujú miestne ľahké devy, jednoducho všade sa niečo deje a vy sa cítite ako malá čiastočka inak samostatne žijúceho si sveta. Paráda.

Vaše možnosti sa prechádzkami po okolí nekončia. Je tu možnosť zahrať si karty, zahádzať podkovami, pretláčať sa. Všetko o peniaze. Taktiež môžete pomáhať chytať zločincov, na ktorých je vypísaná odmena. Či živého alebo mŕtveho. To už závisí od vás, či si dáte tú námahu a parchanta nezastrelíte, ale ulovíte do lasa, ktoré používate taktiež na chytanie divokých koní. Nájdete ich kdekoľvek, no musíte ho najprv skrotiť. Nechýba ani farmársky život, takže zaháňate kravy alebo pomáhate odhaliť rôzne prehrešky u MacFarlaneovcov. Stále máte čo robiť a keď vám nebudú vyhovovať tieto malé úlohy, stále sú tu tie sekundárne a samozrejme i príbehové, ktoré posúvajú dej stále dopredu. Tie najhlavnejšie sú navyše vynikajúco rozprávané, dialógy sú napísané až neskutočne chytľavo, s jemnými náznakmi humoru, ale zároveň pútavé. To, že Marston sa musí k záveru prestrieľať a trvá mu to 20 hodín (nerátajúc postranné úlohy, potom sa čas natiahne minimálne dvojnásobne), je dosiahnuté sekundovaním podivným grázlom, ktorí chcú raz to a raz hento a hoci je Marston zabijak, vždy sa im rozhodne vyhovieť. Vadí to? Ani nie, má to ten správny westernový feeling a vy sa automaticky cítite ako správni hrdinovia.

Dej odohrávajúci sa v roku 1911 vôbec nerobí z hrateľnosti príliš akčnú frašku. Je len na vás ako rýchlo budete postupovať dopredu a vlastné navrhnuté tempo vám dáva bohaté možnosti zábavy. Všetko nádherne doplňujú ukazovatele slávy a čestnosti. Progres oboch ukazovateľov robí vašu postavu lepšiu v očiach bežných ľudí. Postup je pomerne pomalý a nenápadne tak núti k plneniu postranných úloh. Vidíte, stačí tak málo. Ďalším významným faktorom je jazda na koni. Bez nej by to predsa nebol poriadny western. Bez veľkého prekvapenia po skúsenostiach s mnohými titulmi podobného razenia je kôň v Red Dead Redemption najlepším dopravným prostriedkom. Rýchlosť klusu či udržiavanie konštantnej rýchlosti (dokonca ak idete s niekým, môžete udržovať rýchlosť druhej postavy) – to všetko je zvládnuté bravúrne, budete sa kochať prirodzenému naskakovaniu i zoskakovaniu z koňa, ktorý za vami príde vždy, ak ho privoláte pískaním. Koňov je hneď niekoľko druhov, odlišujú sa napríklad rýchlosťou, no nič vám nebráni ostať pri miláčikovi, ktorého dostanete ako prvého. Prirodzene vyzerajúca a jednoducho ovládajúca jazda nemá žiadnu chybičku krásy, snáď len brzdenie je možno až príliš prudké, ale rýchlo si naň zvyknete.

Ako akčná hra videná z pohľadu externej kamery je všetko od ovládania po prehľadnosť navrhnuté bez veľkého snorenia po chybách na výbornú. Ak sa vám nepáči, že sa postava nachádza v pravej strane obrazovky, jednoducho si ju premiestnite na ľavú. Všetky informácie máte dostupné, škoda len, že k nutnosti vyvolania mapy je potrebné ísť do menu. Ale netrvá to príliš dlho, vytvorenie waypointu vám zaberie sekundu, dve. Možno by nebolo od veci pridať taktiež vzdialenosť k cieľovej destinácii. Všetko ostatné: od mierenia (automatického i manuálneho), spomaleného času v Dead Eye móde až po ukrývanie sa za prekážky funguje na rozdiel od GTA excelentne a nemáte žiadne problémy s ovládaním či vykonávaním činností. Trochu zamrzí, že muníciu zbierate automaticky prejdením cez zbraň, no pri prehľadávaní vreciek mŕtvych pozeráte na zbytočnú animáciu, po ktorej sa hlavný hrdina ako naschvál takmer vždy postaví chrbtom k ďalšiemu nepriateľovi. Morbídne zbieranie kože či iných suvenírov zo zvierat je navyše okorenené o špliechance a krvavé stopy i na samotnej kamere.

Samotná hrateľnosť je neskutočne plynulá, s ničím sa príliš nezdržujete. Ak chcete niekam cestovať okamžite, dá sa to: buď využijete služby dostavníka a zaplatíte pár dolárov, prípadne založíte táborisko a z neho sa dá automaticky presunúť na vybrané miesto. Prísť o úžasnú jazdu krajinou sa však nevypláca. Prichádzate o postranné úlohy a hlavne sa ochudobňujete o tú správnu westernovú atmosféru. Na rozdiel od GTA nie sú cesty a prostredie celkovo zaplnené, takže si dokážete všetko vychutnať: jazdu aj okolitú krajinu. Výrazne k pôsobivej atmosfére prispieva hudba. Tá je jednoducho úchvatná, jednotlivé skladby (soundtrack obsahuje bez jedného dvadsať kúskov) sú zviazané s určitým miestom, dennou dobou alebo činnosťou. Aj keď budete niekoľkýkrát počuť tú istú melódiu, nezačnete pociťovať monotónnosť, hrané skladby bez spevu majú ten správny šmrnc, že si zamilujete i vďaka nim obyčajnú jazdu krajinou. Spomalíte do pokojného klusu a nasávate čaro hry.

Pôsobivému životu pridáva aspoň mierne autentické prvky aj plynulá zmena dennej doby a počasia. Poveternostné podmienky sú spojené s jednotlivými miestami, takže v negatívne ladené lokácie sú odeté do mračien a nedivte sa, že tam neustále prší. Niekedy síce spŕchne i na iných miestach, pravidlom to nie je. Denná doba sa mení pravidelne a nezávisle od vašich činov a ostáva len na vašom rozhodnutí, či budete cestovať v noci chránení pod rúškom tmy alebo si vychutnáte krajinu s pečúcim slnkom. Romanticky patetické až gýčové úkazy so západom (a východom) slnka majú svoju silu a dokážu pookriať práve preto, že tieto prírodné scenérie si užívate tesne pred technologickou revolúciou, vojnou, pri poslednom zžití sa s prírodou. Dokonca si môžete vylepšovať zálesácky či iný skill, napríklad zbieraním rastliniek a byliniek. Všetko na pozadí síce akoby láskavom, avšak nezabúdajte, že v pozadí bandita podrezáva hrdlo nevinnému človeku. Zákon tu až tak veľkú váhu nemá a láska je to posledné, čo by ste v hre našli. Skvelé sú i postavy, presne vyhranené charaktery, prezrádzať viac by však bolo nefér. Síce sa divíte, prečo im John pomáha, no bez nich by to nešlo a poslíčkovanie, plnenie úloh a zadaní pre ne tvoria podstatnú časť hrateľnosti. Nie je to umelé, zábavné už áno.

Technické spracovanie je úžasné. Nik tu nevsádza na grafické orgie ako napríklad v Crysis, neuvidíte ani precízne animácie podobné tým v Metal Gear Solid 4. Všetko to však v Red Dead Redemption akosi zapadá do seba, uchváti vás to a dizajn prostredí presvedčí o tom, že presne takto to presne má vyzerať. Zabudnite na detailné textúry, prepracovaný fyzikálny model reflektujúci streľbu do rôznych povrchov. V tom Red Dead Redemption rozhodne neexceluje, ono tú kvalitu grafického spracovania musíte cítiť a až potom vidieť. Neľakajte sa ale toho, že by bola hra odpudivá, do toho má neskutočne ďaleko, nedosahuje ale vysokú úroveň z technokratického hľadiska, ona je doslova ľúbezná, oceníte maličkosti (chvost koňa a pod.) a niekedy i zbytočnosti. Ale celé to robí z Red Dead Redemption krásnu hru. Nehovoriac o spomínaných animáciách a rozhovoroch, ktoré sú na rozdiel od bežnej produkcie pomerne dlhé, no zároveň nebudete chcieť žiadny rozhovor preskočiť a užijete si aj obyčajné tliachanie. Pohyb kamery pri animáciách vytvorených v engine hry je filmový, často v hrách nevidený. Práve v týchto interaktívnych (niekedy vediete rozhovory pri jazde na koni v snahe dostať sa na určité miesto) i neinteraktívnych pasážach oceníte dabing. Nemá chybu, každý hlas je skvostom, bravúrne nahovorený. S citom vyberané zafarbenie hlasu a meniaca sa intonácia potvrdzuje, že každý dabingový herec svoju úlohu poctivo prežíval. Už len pre dabing si inak vynikajúce zvuky zaslúžia maximálne hodnotenie.

Pre ostrieľaných hráčov by sa kritike nevyhla obtiažnosť. Samotná dĺžka hrania je absolútne v pohode, tam sa netreba znovu zastavovať. Takmer všetky úlohy sú vo svojej podstate pomerne jednoduché. Nie, že by nepredstavovali adekvátnu výzvu alebo by ste počas hrania nezomierali, ale ide o ojedinelý jav. Ak si dávate pozor a nenabiehate priamo do ohniska súbojov, dá sa mnohé prežiť bez ujmy na zdraví. V prestrelkách je nutné sa kryť, mieriť presne a ono sa to spraví. Umelá inteligencia nepriateľov nepatrí medzi vysoké, dokážu sa kryť, spolupracovať ich však neuvidíte, majú svoje skripty a pravidelne sa vám ukazujú. Nesmiete však viacerým dovoliť na vás vystreliť, potom nemáte najmenšiu šancu. Niekomu zas môže vadiť zdĺhavý presun, jednotlivé miesta sú totiž nielen na mape dostatočne vzdialené – subjektívne ide o neskutočný klad, konečne niekto pochopil, že užívanie si slobody by mohlo trvať aj dlhšie ako minútu a následného narazenia do neviditeľnej steny či dorazenia do cieľa.

Red Dead Redemption je úžasná hra. Je jednoduché sa do nej zamilovať, nechať sa ňou ovládať, poslúchať ju na slovo, venovať jej svoj voľný čas, užívať si s ňou. Je to konečne poriadny western. Čo viac chcieť? Je tu i multiplayer, je tu nový, stiahnuteľný obsah... je to raj pre nás, obdivovateľov divokého západu. Láska na prvý pohľad a po dlhom – neskutočne dlhom – čase poriadna hra, ktorá vás dokáže chytiť za srdce a pripomenie vám, prečo máme virtuálnu zábavu tak radi.

Nenechajte si ujsť takmer 30 minút trvajúci krátky film The Road and the Proposition vytvorený zo záberov z Red Dead Redemption. Zachytáva zážitky z dobrodružstiev Johna Marstona. Strih a výber scén je vynikajúci, užívajte si tento krátky snímok.