Čína chce na Mesiac

Komunistická krajina plánuje dostať ľudí na Mesiac. Uvažuje nad silnou raketou.

28. júl 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák, (tp)

BRATISLAVA. Čína to s Mesiacom myslí vážne. Denník China Daily zverejnil informáciu, že čínsky štátny vývojár raketových motorov CALT uvažuje nad novým motorom. Má ním byť viacstupňová nosná raketa porovnateľná s americkým Saturnom V, ktorý NASA používala práve na lety ľudí k Mesiacu.

Ak by sa Číne takúto raketu podarilo vyvinúť, rádovo by vzrástol jej kozmický potenciál. „Takéto rakety by však mali zmysel len na veci, ako je vyslanie ľudí na Mesiac, ak dostanú vôbec podobné projekty zelenú,“ povedal pre BBC News Li Tong-jou z CALT.

Čína už dostala do vesmíru prvých taikonautov. Vyvíja tiež nosnú raketu LM-5, ktorá bude mať asi pätinový výkon, ako možný projekt. Podobne však využíva päticu motorov, ktoré niekoľkotonový náklad dopravia na obežnú dráhu. V prípade „mesačnej rakety“ by to však bolo ďalej. Testy LM-5 sú naplánované na rok 2012, prvý let o dva roky neskôr. O budúcich testoch novej rakety sa nevie.