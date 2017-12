Strach z pirátskych kópií bráni vývozu českých filmov do USA

Riaditeľ spoločnosti Dilia Jiří Srstka odmieta predať do Spojených štátov štyri tituly z plánovanej kolekcie klasických snímok, pretože sa obáva pirátskych kópií.

26. júl 2010 o 0:00 (sita)

Pavel Černý zo spoločnosti The Film Office, ktorý v Amerike predáva české filmy, chce získať od dedičov práva na službu VOD (Video on Demand). Jej podstatou je video, ktoré na požiadanie a za poplatok dostane zákazník priamo do svojho televízora, počítača alebo telefónu. Černý tvrdí, že každý americký distribútor vsádza práve na moderný systém VOD: "Videokazety tu už samozrejme dávno neexistujú, ale aj predaj DVD minulý rok klesol o šesťdesiat percent." Srstka však namieta, že "filmy v digitálnej podobe sa dostanú do obehu na internet pirátskymi spôsobmi a ich nekalé šírenie už nikto nezastaví".

The Film Office predala celý rad českých diel pre distribúciu v Spojených štátoch a Kanade spoločnosti Criterion Collection/Janus Film, ktorá má vo svojom katalógu diela Felliniho, Bergmana či Truffauta, ale tiež Formanove Lásky jedné plavovlásky (1965) či oscarové snímky Ostře sledované vlaky (1966) a Obchod na korze (1965). Teraz sa spoločnosť rozhodla v troch sadách vydať kolekciu diel slávnej českej éry od skorých 60. rokov do polovice 70. rokov. Väčšinu z nich spravuje Bonton, s ktorým sa Černý dohodol. Niekoľko titulov je z Národního filmového archivu (NFA), ktorý obchodne zastupuje Filmexport. No štyri z filmov - O něčem jiném (1963), Transport z ráje (1962), Ikárie XB1 (1963) a Křik (1963) - patria NFA. "Ten má vo svojich zmluvách práva iba na kiná, televíziu, DVD a VHS, takže som požiadal Filmexport o vybavenie VOD práv. Tam mi po mesiacoch povedali, že ich nedokážu zohnať, to isté sa mi stalo v archíve, kde mi nakoniec oznámili, že VOD práva môže od dedičov získať len Dilia. A jej riaditeľ pán Srstka vyhlásil, že pokiaľ bude na svete existovať predaj pirátskych kópií, predaj práv VOD nepovolí," uviedol Černý. Riaditeľ Dilia sa však bráni so slovami: "Pozrite sa niekedy na YouTube, koľko je tam starých českých filmov a hádajte akým spôsobom sa tam dostali. Pritom YouTube nerobí nič, aby ich odstránil, a to je len vrchol ľadovca".

Informáciu zverejnila webová stránka iDNES.cz.