Superpotkan vymrel iba nedávno

Obrovský hlodavec žijúci v Ázii vymrel len pred tisíc rokmi.

27. júl 2010 o 17:00 TASR

Obrovský hlodavec žijúci v Ázii vymrel len pred tisíc až dvetisíc rokmi.

CRACE. Vykopávky na Východnom Timore odhalili kosti najväčšieho známeho potkana, aký kedy žil na Zemi. Mal približne trojnásobok hmotnosti dnešných najväčších exemplárov tohto hlodavca. V časopise Bulletin of the American Museum of Natural History to oznámili Ken Aplin z oddelenia Sustainable Ecosystems čiže Trvalo udržateľné ekosystémy CSIRO v Crace neďaleko austrálskej metropoly Canberra a Kris Helgen zo Smithsonian Institution vo Washingtone.

Obrovský hlodavec

Rekordné kosti našli vedci v jaskyni, v ktorej sa nachádzali pozostatky celkom 13 druhov potkanov, z toho 11 bolo dosiaľ neznámych. Jedince ôsmich druhov mali hmotnosť vyše jedného kilogramu. Pri najväčšom z nich to však bolo až šesť kilogramov. To je trikrát viac, ako u najväčších dnes žijúcich potkanov, ktoré obývajú dažďové pralesy Filipín a Novej Guiney.

"Ostrovy na východe Indonézie predstavujú horúcu škvrnu evolúcie hlodavcov. Chceme upútať pozornosť medzinárodnej verejnosti na potrebu ochrany tejto oblasti. Hlodavce tvoria až 40 percent celosvetovej rozmanitosti cicavcov. Ako kľúčový prvok ekosystémov udržiavajú optimálny stav pôdy a šíria semená rastlín. Zachovanie biodiverzity potkanov je preto rovnako významné ako ochrana veľrýb či vtákov," povedal Ken Aplin.

Obrovský východotimorský potkan podľa rádiouhlíkového datovania vymrel iba pred tisíc až dvetisíc rokmi, spoločne s väčšinou ostatných druhov potkanov, ktoré vedci objavili v jaskyni. Na Timore sa dodnes vyskytuje iba jeden z menších druhov.

Vymieranie nie je nevyhnutné

"Ľudia žili na Timore vyše 40-tisíc rokov a počas tohto obdobia lovili a konzumovali aj potkany. Tie však vymreli až pomerne nedávno. Podľa nášho názoru to ukazuje, že až do doby pred tisíc či dvetisíc rokmi žili Timorčania trvalo udržateľným spôsobom. Vymierania pôvodných živočíchov po príchode ľudí na ostrov teda nie sú nevyhnutné. Pravdepodobne ich spôsobilo klčovanie pralesa vo veľkom pre poľnohospodárske účely, ktoré bolo možné až po zavedení používania kovových nástrojov," vysvetlil Ken Aplin.

Vlastný jedinečný súbor druhov potkanov má každý veľký ostrov na východe Indonézie. Ken Aplin napríklad objavil kosti šiestich dosiaľ neznámych druhov potkanov aj v jaskyni na ostrove Flores. Niektoré možno na ostrove žijú, no zatiaľ unikli pozornosti odborníkov.

Na Timore je iba málo pôvodných cicavcov, dominujú najmä netopiere a potkany. Väčšina ostrova je dnes pomerne suchá, kedysi ho však pokrývali bujné pralesy, z ktorých zostalo už iba necelých 15 percent.

K tomuto zvyšku upiera Ken Aplin veľké nádeje. Povzbudzuje ho fakt, že počas nedávnej výpravy do terénu na Východnom Timore našiel pozostatky čerstvo uhynutého potkana z druhu, o ktorom sa predtým vedelo iba na základe kostí z jaskýň.

Zdroj: Komuniké CSIRO Australia z 25. 7. 2010.