Skate 3 - svet je jedna veľká doska

Čo teda nové prináša tretí diel? Stále dostatok noviniek a zmien, aby sme mohli spokojne povedať, že pre fanúšikov ide o dostatočnú vzpruhu po roku strávenom s druhým dielom.

26. júl 2010 o 20:10 Ján Kordoš

Dá sa to napísať jednoducho: séria s Tonym Hawkam dlhé roky prinášala stále to isté, bez viditeľných inovácií. Náročnejší hráči frflali na tlačidlové kombinácie, pri ktorých si nejeden prsty dolámal a tí druhí – tí ani nezaregistrovali, že vyšli ďalšie dve pokračovania. Skate na to ide inak. Hneď od začiatku vám ukáže jedno: ak chcete ovládnuť dosku, zabudnite na divoké stláčanie buttonov na gamepade. Musíte preukázať i trochu umenia s analógovou páčkou. Veď načo tam tá potvora na gamepadoch je, že áno... Novátorský systém ovládania prenikol do všetkých športových hier, v Skate dokázal hodiť arkádovú hrateľnosť za hlavu. Občasní hráči však zhrozene pozerali okolo seba. Už to nebolo tak jednoduché, nestačilo zúrivé stláčanie, bolo treba trochu citu a veľa cviku.



Lenže poznáte fanúšikov, parafrázovať známu vetu o spoločnosti Apple, ktorá predá čokoľvek, len dá pred názov "i", ani netreba. Tí ostatní môžu pokojne ostať pri predchodcovi, skromnejšie zmýšľajúci dokonca pri jednotke. Čosi sa však rozhodne zmenilo a je to viditeľné na prvý pohľad. Isteže, intro je nové a na dnešné pomery až neskutočne pôsobivé, s príjemnou dávkou humoru. To dôležité je, že Skate 3 je na rozdiel od predchodcov príjemnejšia a prístupnejšia simulácia pre nováčikov a menej náročných hráčov. Nezanedbateľné plus. Už len to, že si môžete podľa obtiažnosti sami zvoliť, koľko skúseností budete potrebovať pri predvádzaní jednotlivých trikov, je otvorenie sa širokej verejnosti priam vítané. Pri najjednoduchšej obtiažnosti nebudete robiť triky s prstom v obľúbenom telesnom otvore, no striktné a presné ovládnutie pravej analógovej pásky na vás nebude klásť až tak veľké nároky, do jednotlivých trikov sa nebude započítavať napríklad i hmotnosť daného skatera.

Zvyšujúca sa náročnosť kladie automaticky omnoho vyššie nároky na vaše schopnosti. Výhodou je, že si môžete zapnúť ukazovateľ, ktorý vám napovie, čo robíte zle a prečo teda nerobíte s doskou psie kusy. Ďalším rozhodne príjemným vylepšením je možnosť zmeny pohľadu. Síce to v minulosti vyzeralo nesmierne efektne a keďže sme sa zameriavali na prácu nôh so skateboardom, bol pohľad umiestnený čo najbližšie k nohám – čiže viac k zemi. Nebol až tak príjemný pre samotné ovládnutie novátorského ovládania. Chcelo to cvik a omnoho väčšie sústredenie, čo odradilo mnohých nováčikov. Tentoraz sa pohľad dá presunúť na externú kameru za postavou a hneď je prehľadnosť a orientácia v priestore zvýšená.

Otvorenie sa komunite sa prejavuje aj v multiplayeri a rôznych sociálnych zverinách, takže podobne zmýšľajúci jedinci sa môžu zgrupovať v skupinách, bojovať proti sebe ako tímy či ako jednotlivci, tagovať miesta, dohadovať si rôzne výzvy. Poteší prítomnosť editoru, do ktorého sa presuniete a vytvoríte si vlastné dielko, po ktorom sa budete preháňať. To je v spojení s novým mestom nazvaným Port Carverton výrazným zlepšením pôvodného nápadu bežného mesta San Valeone, kde vás na každom druhom rohu naháňal príslušník bezpečnosti striehnuci na nebezpečné indivíduá, čiže vás. Tentoraz dostávame miesto, ktoré je vysnívaným rajom skaterov. Lokalita so absolútnou slobodou je postavená tak, aby ste na každom rohu natrafili na zdolávateľné prekážky a cestovanie odniekiaľ niekam sa tak jednoducho premení na adrenalínovú prechádzku.

Jeden klad, ktorý pre niekoho bude znamenať bezvýznamný pľuvanec v mori tutoriálov: výučbu vedie kouč Frank, pričom nejde len tak hocijakú postavičku. Pán tréner je totiž oblečený ako diskotékový kráľ z 80. rokov v bielych teplákoch, s čelenkou na hlave. Aby to nebolo málo, hlas mu prepožičal Jason Lee a táto kultová postavička sa správa tak ako vo svojej najznámejšej úlohe – ako hlavný hrdina seriálu My Name Is Earl. Kto videl, okamžite pochopí a status najlepšej persóny celej hry bez výhrad akceptuje. Ani hlavný hrdina nie je lepší. A kto nie, práve sa dozvedel, že mu unikol jeden z najlepších komediálnych seriálov poslednej doby.

video //www.sme.sk/vp/14523/

Teraz nastal čas vyložiť všetky karty na stôl a prezradiť, prečo je hodnotenie výrazne nižšie, než tomu bolo minule. Prvé prehadzovanie hnoja sa týka prostého faktu, že ono tu máme znovu to isté a podobne ako pri iných športoch, sa ani pri skateboardingu toho veľa nového vymyslieť nedá a stále vykonávate činnosti známe z predošlých ročníkov. Jediným zábavnejším faktorom je progres v kariére singleplayeru. Na mape máte vyznačené jednotlivé úlohy a ako ich plníte – podľa vášho výberu – stúpa aj vaša sláva, stávate sa uznávanejším a otvárajú sa vám nové úlohy. Tento postup je pomerne nelineárny, nik vás nenúti zúfalo skúšať donekonečna misiu, ktorá vám proste nejde, k dispozícii máte vždy dostatok možností. Robíte triky, fotíte sa, natáčate videá, postupne prijímate nových členov do vášho tímu, zúčastňujete sa pretekov alebo bojujete o čo najvážnejšie zranenie po krkolomnom (niekedy doslova) páde.

Celé mesto síce žije, stretávate ľudí na uliciach, no skôr to pripomína mesto nemŕtvych. Čo je však najhoršie, umelá inteligencia týchto indivíduí je približne na úrovní zlomenej rúčky od motyky. Tú ak niekde opriete, ostane tam a podobne sa človiečik v Skate 3 nepozerá nikde okolo seba a proste ide stále dopredu ako ťažný kôň, neuhne sa vám ani za nič, hoc na vás veselo čumí a následne rozhadzuje ručičkami. Niekedy sa vám dokonca bude zdať, že sa vám naschvál stavajú do cesty. Spomínať motorové vozidlá preháňajúce sa po Port Carverton je deprimujúce. Alebo inak – nový Carmageddon, čiže podobne ako pri dvojnohých panákoch aj autá iba idú a nič okolo ich nezaujíma. Dojem z celého mesta je potom dosť biedny. Nepridáva tomu ani možnosť akýchkoľvek odmien. Triky, ktoré vykonáte pri ceste niekam (k úlohám sa dá aj teleportovať), sú len pre vaše dobre, cvičenie, inak z nich nemáte žiadny osoh. Netreba dodávať, že vás to priskoro prestane baviť a nudné cesty medzi misiami začnete preskakovať. Zmysel otvoreného mesta vyprchal do neznáma.

Keďže od prvého dielu celej série nedošlo k zmene enginu hry, je hneď po pár trikoch vidieť, že to najlepšie už má za sebou. Technické spracovanie je prinajlepšom priemerné, všetky lokácie pôsobia mierne zastarane, nehovoriac o jednotlivých objektoch ako napríklad vozidlá či iné statické predmety. Pohyby skaterov sú samozrejme na vysokej úrovni a predvádzané kúsky vyzerajú ako živé, no náplasť na slabšie technické spracovanie to rozhodne nie je, Port Carverton pôsobí príliš umelo. Dabing je ako vždy podarený, užijete si vzdychy pri držkopádoch. Subjektívne slabší je soundtrack, na ktorom síce nájdete aj niekoľko známych a chytľavých skladieb, no predchodcom sa nevyrovná. Nehovoriac o neskutočne podmanivých soundtrackoch z prvých dielov Tony Hawka. Na nich, bez urážky, Skate 3 nemá. Všetko je to ale len o vkuse, tento soundtrack patrí medzi menej výrazné, priebojné, zachytávajúce adrenalínové situácie so skateboardom.

Zhodnotiť Skate 3 nie je jednoduché. Prináša zopár zmien ako napríklad zameranie sa viac na multiplayer a komunity, prináša otvorené mesto, zaujímavý editor, ale je to málo na ďalší diel. Skate 3 sa takto až príliš podobá na predchodcov a vyslovene nemá čím upútať alebo oslniť nováčikov. Je to paradoxné, pretože pre nich je hra určená. Je prístupnejšia, príjemnejšia, ale noviniek nie je tak mnoho. V skratke: Skate 3 je stále kvalitnou hrou, inovácií však nie je až tak mnoho a séria by si zaslúžila prestávku. Inak sa o rok stretneme pri bezohľadnej kritike.