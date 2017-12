Božský bozón nenašli, no už sú blízko

Vedci na parížskej konferencii časticových fyzikov zverejnili najnovšie výsledky. Sú miernym sklamaním.

26. júl 2010 o 17:29 Tomáš Prokopčák

PARÍŽ, BRATISLAVA. Objav Higgsovho bozónu v Paríži nepotvrdili. S napätím očakávané vystúpenie vedcov z amerického Fermilabu na Medzinárodnej konferencii o fyzike vysokých energií sa tak stalo miernym sklamaním.

Vieme lepšie, kde je

Odborníci pracujúci na americkom urýchľovači Tevatron však tvrdia, že sa im podarilo zúžiť rozsah hmotností, v ktorých majú túto zvláštnu časticu hľadať. Štandardný model naznačoval, že tento bozón má hmotnosť niekde medzi 114 GeV/c2 a 185 GeV/c2. Vďaka experimentom v americkom urýchľovači však fyzici znížili hornú hranicu rozsahu na 158 GeV/c2.

Znamenať by to mohlo dve veci. Jednak sa zvýši pravdepodobnosť, s akou odborníci Higgsov bozón nájdu. A pre americký Tevatron to dáva nádej, že je tohto objavu tiež schopný. Svet tak nebude odkázaný len na európsky Veľký hadrónový urýchľovač (LHC) neďaleko Ženevy.

Tevatron tiež Američania zrejme nevyradia (ako bolo pôvodne plánované) z činnosti už na budúci rok, ale zrážky v ňom potrvajú až do roku 2014.

Štartujú preteky?

Fermilab vo svojom tlačovom vyhlásení hovorí, že nové výsledky z ich urýchľovača predstavujú „pokrok v hľadaní Higgsovej častice". Zdôrazňuje, že pred tromi rokmi si ešte myslel, že jeho vedci nebudú ani teoreticky schopní nájsť Higgsov bozón.

To však zrejme neplatí. Od tohto okamihu tak môžeme hovoriť o pretekoch. Zatiaľ má navrch Tevatron, no LHC ho už čoskoro dobehne.

Na parížskej konferencii totiž vedci pracujúci na európskom urýchľovači oznámili, že s najväčšou pravdepodobnosťou zaznamenali kvarky top, najťažšie elementárne častice. Objavili ich už v roku 1995 práve v Tevatrone. V najbližších minulých dňoch by však v LHC mali tiež potvrdiť objav bozónov W a Z. Tie v CERN-e prvý raz objavili v osemdesiatych rokoch.

Znamená to, že v LHC všetko funguje správne a európsky superstroj sa prakticky iba rozbieha. Už teraz však fyzici uvažujú nad ešte väčším experimentom. Chceli by za 10 miliárd eur postaviť medzinárodný lineárny "zrážač". Fungovať by mohol začať niekedy medzi rokmi 2020 a 2025.