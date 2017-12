Hľadanie druhej Zeme sa začalo doma

Francúzski vedci chceli vedieť, ako vyzerajú Zemi podobné exoplanéty.

26. júl 2010 o 15:44 Tomáš Prokopčák, (tp)

BRATISLAVA. Vedci už objavili stovky vzdialených planét. Druhú Zem však nenašli. Problémom totiž nie je iba nájsť podobne veľkú planétu, ktorá bude správne vzdialená od svojho slnka. Musí mať aj správnu atmosféru.

Vďaka spektrografom dokážu odborníci zistiť, aké chemické prvky sa na vzdialených objektoch nachádzajú. Stačí napríklad, ak vzdialená planéta prejde z nášho pohľadu popred materskú hviezdu. Dosiaľ to však dokázali zistiť len pri veľký planétach, podobných ako náš Jupiter. Francúzsky tím však ukázal, že sa to dá aj pri menších. Demonštroval to na Zemi najpodobnejšej planéte - priamo na Zemi.

Vedci počkali na zatmenie mesiaca a vďaka francúzskemu spektrografu Sophie simulovali pohľad z Mesiaca cez Zem na Slnko. Cez mesačné odrazy zistili, aké prvky sa nachádzajú v atmosfére Zeme. Našli ozón, kyslík, sodík a dusík. „Vidieť, ako ľahko sa dá uvidieť kyslík, to hovorí v prospech skúmania spektier s vysokým rozlíšením,“ povedal magazínu Science Alfred Vidal-Madjar z Parížskeho astrofyzikálneho inštitútu.

Nie všetci však veria v úspech. Vraj technika fungujúca pri plynových obroch nie je vhodná na skúmanie exoplanét veľkosti Zeme. Tie môžu mať tenkú vrstvu atmosféry. Zároveň drobná veľkosť takýchto telies môže spôsobovať problémy pri ich sledovaní počas tranzitu.