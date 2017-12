Digitálna distribúcia hier dobieha predaje krabicových verzií

26. júl 2010 o 11:20 Ján Kordoš

Jedná sa o prieskum trhu v USA, ktorý pripravila spoločnosť The NPD Group, princíp sa však dá uplatniť aj na európsky trh či priamo Slovensko, len čísla by boli odlišné. Sila digitálnej distribúcie PC trhu rastie, minulý rok si hráči zaobstarali prostredníctvom nej 21.3 miliónov PC hier, zatiaľ čo počet predaných krabicových hier bol 23.5 milióna kusov hier. Digitálna distribúcia tak tvorila 48% celkového predaja hier.

Najpoužívanejšou platformou je Steam spoločnosti Valve, ktorý je využívaný aj u nás. Možnosti digitálnej distribúcie sú oproti klasickým fyzickým nosičom výhodnejšie, užívateľ si však musí zvyknúť na to, že nemá v rukách DVD s hrou alebo manuál. Viacnásobné stiahnutie hry, možnosť inštalácie (na jedno konto) na viacerých PC, užívateľsky príjemný servis (sťahovania opráv, nového obsahu, komunikácia s priateľmi hráčmi...) - to všetko ale často nezmyselne vymazáva cena hry porovnateľná s tou, ktorú nájdete v obchodoch. Sila digitálnej distribúcie však výrazne rastie. Výrazne sa pod to podpísali i casual hry, jednoduchšie projekty na nenáročné pobavenie.

Top 5 digitálnych predajcov za rok 2009

1. Steampowered.com

2. Direct2Drive.com

3. Blizzard.com

4. EA.com

5. Worldofwarcraft.com

Top 5 casual digitálnych predajcov za rok 2009

1. Bigfishgames.com

2. Pogo.com

3. Gamehouse.com

4. iWin.com

5. Realarcade.com

