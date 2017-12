Nový Firefox má upratať neporiadok na obrazovke

26. júl 2010 o 10:35 Milan Gigel

Kto sa topí v kartách internetového prehliadača, ten bude mať možnosť zotriediť ich do skupín. Vývojári Firefoxu testujú novú funkciu Tab Candy, ktorá má sprehľadniť používateľské rozhranie. Objavujú to, čo ponúka každý prehliadač už roky.

Zobrazte náhľady všetkých kariet, roztrieďte ich podľa obsahu a nechajte na obrazovke iba tie, s ktorými pracujete. Magická kombinácia Ctrl+Medzerník otvorí náhľad vždy, keď máte pocit, že treba na obrazovke čosi upratať. To čo vám prekáža uložíte kdesi na pozadie.

Je to, ako by ste si pre každú tému otvorili vždy nové okno prehliadača a vytvárali karty priamo v ňom. S rýchlejším prepínaním na taskbare operačného systému a s lepšou kontrolou nad obsahom. Existuje nejaký dôvod, prečo by mali byť softvéry čoraz zložitejšie?

Testovacia verzia je dostupná na vývojárskom webe.