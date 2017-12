Archeológia skúmajú maysky vchod do podsvetia

Vedci začali v Belize rozsiahly výskum cenotov, krasových jazierok, ktoré starí Mayovia považovali za brány do podsvetia.

26. júl 2010 o 4:33 TASR

CHAMPAIGN. Oznámila to vedúca výskumu Lisa Luceroová z Illinoiskej univerzity v Urbana-Champaign (USA) s kolegami.

Výskum sa týka 25 cenotov na území oblasti Cara Blanca v južných mayských nížinách stredného Belize. Niektoré sú hlboké vyše 60 metrov.

Potápači museli byť v strehu pred krokodílmi a opatrne plávať okolo kmeňov silných stromov na dnách. Počas trojtýždňovej prvej etapy v máji 2010 preskúmali osem cenotov. Našli v nich skamenelé zvyšky zvierat a črepy rôznej keramiky. Prekvapenie ich čakalo v najväčšom zo zatiaľ navštívených cenotov obrovská jaskyňa so vstupom hlboko pod vodou.

"Nevieme, či bude mať zmysel robiť archeologický prieskum 60 metrov pod hladinou, no pokúsime sa o to," povedala Lisa Luceroová.

Cenoty a všeobecne veľké prírodné otvory v zemi ako jaskyne boli pre Mayov bránami do podsvetia. Preto do nich hádzali obety.

Ceremoniálne predmety sa však dosiaľ našli iba v cenotoch na mexickom území, v Belize nie.

Pri dvoch z ôsmich dosiaľ preskúmaných cenotov stáli mayské stavby. Išlo tiež o najhlbšie cenoty z osmičky. Osídlenie na ich brehoch z konca klasického obdobia, teda z rokov 800 až 900, sa časovo zhoduje s dlhým a silným suchom, ktoré odlesnilo viaceré oblasti Strednej Ameriky. Niektorí vedci si myslia, že to prinútilo Mayov k odchodu na sever.

K cenotom ich zrejme priviedla práve potreba spoľahlivého zásobovania vodou. V stavbách na brehoch sa totiž zatiaľ nenašli iné nádoby ako džbány na vodu. Navyše tam mohli obetovať bohovi dažďa a iným bohom za skončenie sucha.

Nie je to však také jednoduché. Voda každého z dosiaľ skúmaných cenotov obsahuje iné minerálne prímesi. Najmenej ich bolo v cenote č.1, jazierku so spomenutou obrovskou jaskyňou a stavbami na brehu no aj tak dosť, aby s tým ľudia mali problém, ak boli odkázaní na vodu z tohto cenotu ako na hlavný zdroj. Pri dlhodobom pití im mohla spôsobiť vznik obličkových kameňov.

Potápači tiež odobrali stĺpcové vzorky zo sedimentov na dnách cenotov. Z vlastností samotnej pôdy a v nej obsiahnutých pozostatkov rastlín (najmä ich peľu) a živočíchov možno odvodiť vývoj cenotov a podmienok v okolitom prírodnom prostredí.

Druhá etapa výskumu prebehne ešte toto leto, keď sa k výprave pripoja ďalší potápači. Linda Luceroová študuje mayské sídla a posvätné miesta v Belize už vyše 20 rokov.

Zdroj: Komuniké University of Illinois at Urbana-Champaign z 22.7.2010

(spolupracovník TASR Zdeněk Urban) cve