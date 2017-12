Obedná pauza: otáčajte

26. júl 2010 o 11:30 Slavomír Benko

Dnes budete otáčať hracou plochou a snažiť sa všetky loptičky nasmerovať do východu. Niekedy vám v tom bránia prekážky, niekedy je ich tam zas až príliš málo a loptičky si neukáznene poletujú. Tak to roztočte. Rotate and Roll.

Ovládanie:

Klávesnica - šípky do strán, medzerník.

