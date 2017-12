Američania skúmajú polárne oblasti, mapy im nestačia

Globálne otepľovanie spôsobuje sezónny i trvalý ústup morského ľadu v Arktíde. Ráta sa preto s rozšírením plavby cez "vrch sveta". Doterajšie mapy však nepostačujú.

25. júl 2010 o 22:34 TASR

WASHINGTON.

Hlavnými svetovými ekonomickým strediskami sú Európa, USA a východná Ázia. Drvivá väčšina prepravy tovaru medzi nimi stále prebieha po mori. Prvé dve delí iba severný Atlantik, no trasy z nich do tretieho (v prípade USA z atlantického pobrežia) najprv mieria ďaleko na juh, aby sa zasa skrútili na severovýchod respektíve severozápad.

Nečudo, že sa odpradávna hľadali kratšie. Skutočne existujú Severozápadný priechod popri západnom Grónsku, pomedzi ostrovy arktickej Kanady a ponad Aljašku, a Severovýchodný, ponad severné pobrežie Sibíri. Stretávajú v Beringovom prielive medzi Áziou a Severnou Amerikou. Ich širšiemu využitiu dosiaľ bránilo prakticky celoročné zaľadnenie.

Lepšia navigácia



Predpokladom rýchlejšej, bezpečnejšej a efektívnejšej plavby je však spoľahlivá navigácia, a to sa nezaobíde bez špičkových máp. Z mnohých polárnych oblastí ich existuje nečakane málo, pričom iba sčasti za to môže ľad. Prekvapivo sa to týka aj Beringovho prielivu.

V USA preto Národný úrad pre výskum oceánov a atmosféry (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), náprotivok NASA, vyslal na žiadosť štátnych, verejných a komerčných subjektov prieskumnú loď Fairweather. Počas júla a augusta má zmapovať dno, zmerať hĺbku oceánu a získať všetky ďalšie údaje potrebné pre aktualizáciu už vyše polstoročných máp oblasti okolo Mysu princa Waleského v Beringovom prielive. Údaje poslúžia tiež výskumníkom rýb a doplnia poznatky o hraniciach prílivov.

Cieľom je nájsť aj nové trasy, lebo perspektíva rastu objemu lodnej dopravy v polárnych vodách znamená aj riziko, že v úžinách ako Beringov prieliv dôjde k "zápche".

"V tejto oblasti sme zaznamenali výrazný vzrast aktivity, pričom lode sa plavia so žalostne neaktuálnymi mapami. Predložila som legislatívu, ktorá schvaľuje značne väčšie financovanie mapovacích činností v Arktíde a som rada, keď vidím, ako NOAA začína tento proces realizovať," povedala Lisa Murkowskiová, senátorka za Aljašku v Kongrese USA.

Dva milióny kilometrov štvorcových



Zóna výlučných ekonomických záujmov USA v arktických vodách zaberá takmer dva milióny kilometrov štvorcových. Väčšina arktických vôd však bola zmapovaná zastaralou technikou, ktorá sčasti vznikla ešte v 19. storočí. Väčšina severného a západného pobrežia Aljašky nebola nanovo mapovaná od roku 1960. Ak vôbec bola zmapovaná. Námorné mapy z tejto oblasti sa všeobecne považujú za neveľmi dôveryhodné.

"Na Aljaške vidíme rýchlejšie účinky klimatickej zmeny, ako hocikde inde v Spojených štátoch. S ústupom zaľadnenia sa predpokladá prudký vzrast ekonomickej činnosti. Ľudia na Aljaške očakávajú od NOAA, že prispeje k tomu, aby tamojší rozvoj ťažby ropy a zemného plynu a námorná doprava prebiehali bezpečne a zodpovedne," povedal Mark Begich, druhý aljašský senátor v Kongrese USA.

Začal to Jefferson

Pre očakávané budúce plavebné koridory je dôležitá asi tretina arktických vôd USA. NOAA z toho vybral 130.000 kilometrov štvorcových ako prioritné. No aj so špičkovou technológiou potrvá podrobné zmapovanie pritortných oblastí arktického dna vyše 25 rokov.

"V roku 1807 nariadil prezident Thomas Jefferson prieskum atlantického pobrežia. Naša krajina vtedy strácala viac lodí nespoľahlivou navigáciou, ako vo vojne. Aj dnes máme lepšie mapy Mesiaca ako pozemských oceánov. Naša 46-členná posádka zhromažďuje množstvo oceánskych údajov, ktoré priamo ovplyvňujú ekonomiku a ekosystémy," povedal kapitán David Neander, veliaci dôstojník na Fairweather.

Najnovšia technika



Jeho loď má na palube najnovšie výdobytky hydrografickej mapovacej techniky viacúčelové prieskumné systémy, vysokorýchlostné a vysokocitlivé sonary s bočným skenovaním, polohové a orientačné aparatúry, menšie hydrografické prieskumné plavidlá a výkonný server počítačovej siete, ktorý umožňuje priebežné spracovávanie údajov.

Aj táto aktivita ukazuje, že USA, tak ako ostatné arktické krajiny (Rusko, Kanada, Dánsko v zastúpení Grónska a Nórsko) berú ekonomické možnosti, črtajúce sa v polárnej oblasti následkom globálneho otepľovania, skutočne vážne.

Zdroj: Komuniké NOAA Headquarters z 20.7.2010