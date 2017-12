Máme krpatú hviezdu. Našťastie

Pokračujú špekulácie o objave Higgsovho bozónu, našli najhmotnejšiu hviezdu a budúcnosť oceánov nie je ružová. A mimochodom, mimozemšťanov hľadáme úplne zle.

25. júl 2010 o 9:52 Tomáš Prokopčák

Pokračujú špekulácie o objave Higgsovho bozónu, našli najhmotnejšiu známu hviezdu a budúcnosť oceánov vôbec nie je ružová. A mimochodom, mimozemšťanov vraj hľadáme úplne zle.

Našli, nenašli, našli, nenašli. Trošku to pripomína známu rozprávku. Putovanie za Higgsovým bozónom a zase späť by však mal ukončiť pondelok. Na konferencii časticových fyzikov v Paríži sú naplánované tlačové konferencie aj vedcov z európskeho LHC, aj fyzikov z amerického Tevatronu. Zajtra teda budeme múdrejší, či niektoré z nedávnych fám o bozóne, supersymetrii alebo ďalších dimenziách boli vôbec pravdivé.

Svetové moria sú veľmi jemne vyladené ekosystémy. Stačí relatívne malý zásah a už môžu mať problém. Nehovoriac o situácii, keď je ten zásah väčší než len malý. To im potom môže hroziť otepľovanie i zvyšovanie kyslosti. Čo sa rozhodne nebude páčiť ich obyvateľom.

Vraj načúvame zle. Je fajn, že máme rádioteleskopy obrátené do vesmíru – veď čo keď tí mimozemšťania predsa len jestvujú – no mali by sme sa zamerať skôr na širokopásmové signály. Vraj ak by ste boli extraterestriálnou bytosťou, skôr by ste dávali prednosť Twitteru ako nekonečným knižným ságam. Mimochodom, aj veda.sme.sk je na Twitteri.

Sme len radi, keď môžeme ohlásiť úspech našich vedcov. Aj keď široká verejnosť sa o ňom dozvie viac než rok po tom, ako naň upozornia prestížny magazín Science či New Scientist. Potrebných by však bolo viac takýchto úspechov. Televízie by si možno všimli, že okrem športovcov máme kdesi aj celkom šikovných výskumníkov, ktorí skúmajú napríklad život rastliniek v ožiarených oblastiach.

A mimochodom, našli dosiaľ najhmotnejšiu hviezdu. Nachádza sa kúsok za našou galaxiou, v trpasličej galaxii Veľké Magellanovo mračno. R136a1 je „iba“ 256-krát hmotnejšia ako naše Slnko a zhruba tridsaťkrát väčšia. A to sa, prosím pekne, zmenšuje. Ale buďme vďační aj za našu obyčajnú hviezdičku. Aspoň má planéty a na jednej – zatiaľ – život.