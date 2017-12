Majú mimozemšťania radšej Twitter?

SETI možno hľadá nesprávne rádiové signály. Mimozemšťania zrejme vysielajú inak.

23. júl 2010 o 14:48 TASR

IRVINE. V rámci rádiového pátrania po mimozemských civilizáciách by bolo vhodnejšie zamerať sa namiesto doterajšieho monitorovania stálych úzkopásmových signálov na krátkodobé širokopásmové. V dvoch článkoch v júnovom čísle časopisu Astrobiology to oznámili Gregory a James Benfordovci z Kalifornskej univerzity

v Irvine a Dominic Benford z Goddardovho strediska pre kozmické lety NASA v marylandskom Greenbelte (obe inštitúcie USA). Prví dvaja, astrofyzik a spisovateľ sci-fi a fyzik, sú bratia, tretí, astrofyzik, je Jamesov syn.

Nákladné vysielanie

V súčasnosti je to už približne polstoročie, čo ľudstvo pátra po signáloch umelého pôvodu z vesmíru, ktoré by dokázali existenciu inteligentných mimozemských bytostí. Využívajú sa pri tom najmä rádioteleskopy. Aktuálne tieto úsilia koordinuje Inštitút SETI, spoločná organizácia NASA a prevažne amerických univerzít a ďalších výskumných zariadení, so sídlom v kalifornskom Mountain View.

Pátranie však stále zostáva bezvýsledné. Častejšie však počuť názory, že chyba môže byť - popri obrovskom rozsahu vesmíru a počte objektov v ňom - aj v metodológii. Benfordovci sa preto rozhodli pozrieť na problém z hľadiska nie prijímajúceho - nás, ale vysielajúceho - toho, kto prenesene platí účty za vysielanie.

"Evolúcia prírodným výberom vždy uprednostňuje hospodárne využívanie zdrojov, nech už ide o hocijakú formu života. Vysielanie je nákladné a prenos signálov cez

vzdialenosti merané svetelnými rokmi nevyhnutne vyžaduje značné zdroje," konštatoval James Benford. S bratom a synovcom si myslia, že komunikujúca mimozemská

civilizácia by sa usilovala optimalizovať náklady, obmedziť mrhanie a zefektívniť vysielaciu technológiu. Signály by neposielala nepretržite do všetkých smerov skôr by to mali byť impulzy, úzko smerované a naopak širokopásmové v rozsahu frekvencií jedného až desiatich gigahertzov.

Skôr Twitter

"Tento prístup viac pripomína Twitter ako Vojnu a mier," povedal James Benford. Pre také krátke zacielené "pípnutia" sa zaužíval názov Benfordovské majáky. Za pravdepodobnejšiu alternatívu ich považuje aj známy britsko-americký fyzik, kozmológ a spisovateľ literatúry faktu Paul Davies, ktorého viaceré knihy vyšli v češtine a jedna v slovenčine.

Program SETI sa možno zameriava na nesprávne signály. Prijímače, ktoré sa používajú v jeho rámci, by mali hľadať skôr smerované širokopásmové majákové vysielanie. Podľa Benfordovcov osobitne zo stredových oblastí Mliečnej cesty, kde sa sústreďuje najväčší počet jej hviezd, možno až 90 percent.

Napokon, Gregory Benford je ako spisovateľ vari najznámejší sériou románov Sága stredu Galaxie (Galactic Center Saga). "Tamojšie hviezdy sú zväčša najmenej o miliardu rokov staršie ako Slnko, čo naznačuje väčšiu možnosť kontaktu s rozvinutou civilizáciou ako smerovanie prijímačov SETI k novšiemu a hviezdami menej obsadenému okraju našej galaxie. Uspeje také pátranie po správach zďaleka? Existuje tam inteligentný život? Pokračovanie v SETI stojí za vynaložené úsilie, no náš majákový prístup založený na zdravom rozume má zrejme vyššiu šancu, že prinesie odpovede na tieto otázky," uzavrel Gregory Benford.

Zdroj: Komuniké University of California Irvine z 20. júla 2010