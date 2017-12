Našli ďalší tajomný kruh. Z dreva

Neďaleko Stonehenge našli vedci ďalšiu kruhovú stavbu. Bola z drevených kolov.

22. júl 2010 o 17:15 Tomáš Prokopčák

LONDÝN, BRATISLAVA. Je to jedno z najznámejších a najobľúbenejších miest na svete. Na Salisburskej pláni v anglickom Wiltshire leží kamenný Stonehenge, okolo ktorého sa aj tento rok zišli desaťtisíce ľudí. Oslavovali letný slnovrat.

Len deväťsto metrov od tejto stavby však teraz archeológovia odkryli ďalší monument. Kruhový komplex pritom z povrchu pripomínala iba akási priekopa v zemi. Medzinárodný tím vedcov však zistil, že kedysi, pred približne päťtisíc rokmi, to bolo kultové miesto určené pravdepodobne na oslavu života. Namiesto kamenných megalitov však stavba pozostávala z asi metrových drevených kolov, ktoré boli zatlčené do zeme. Mapovanie odborníkov tiež naznačilo, že štruktúra mala dva vchody: jeden na severovýchode a druhý na juhozápade.

„Keď sa na to pozeráte ako archeológ, pomyslíte si, že to bude drevený ekvivalent Stonehenge,“ povedal BBC profesor Vince Gaffney z Birminghamskej univerzity. V minulosti boli takéto stavby podľa vedcov spojené so slávnosťami velebiacimi život, kamenné kruhy zase so svetom mŕtvych. „Tento objav je výnimočný. Kompletne to mení spôsob, akým premýšľame o krajine okolo Stonehenge,“ povedal Gaffney pre Guardian. Myslí si, že nasledovať budú ďalšie objavy, keďže až 90 percent územia okolo kamenného monumentu nik neskúmal.

Vedci si pritom dodnes nie sú istí, na čo Stonehenge a podobné štruktúry slúžili. Hovorí sa o nich ako o pohrebných miestach, obrovských kalendároch či ako o centrách náboženských obradov. Samotné stavby pritom ich tvorcovia stavali a prerábali stovky rokov.