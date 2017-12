Aj starého psa naučíš novým kúskom, len musí chcieť

Poznáte výraz mestská legenda? Ide o voľný preklad z anglického urban legend a popisuje jav, ktorému sa tiež inak hovorí „povráva sa.“ Povráva sa, že starého psa novým kúskom nenaučíš. Dovolíme si oponovať.Ak dáte na povery, držte sa radšej svojho stáleho

27. júl 2010 o 0:00

Poznáte výraz mestská legenda? Ide o voľný preklad z anglického urban legend a popisuje jav, ktorému sa tiež inak hovorí „povráva sa.“ Povráva sa, že starého psa novým kúskom nenaučíš. Dovolíme si oponovať. Ak dáte na povery, držte sa radšej svojho stáleho miestečka v IT branži aj napriek tomu, že ste s peniazmi dlhodobo nespokojní a postup na platovom rebríčku nie je už ani hudbou budúcnosti. Ak ste pripravení s momentálnym pracovným statusom pozametať, ponúkneme vám návod, ako sa dá vo vašom zamestnaní napredovať. Ten pravý čas na zlepšenie si pracovnej pozície v IT oblasti nastal práve teraz. Základom je ďalšie vzdelávanie.

Reč je o IT vzdelávacom programe APTECH , založenom na praktických požiadavkách nadnárodných IT spoločností a orientovanom na technológie ako Oracle, Sun, Linux, Microsoft a mnohé ďalšie. Toto školenie moderným prístupom a prostredníctvom využitia kvalitných technológií poskytuje požadované skúsenosti z praxe. Rozdelené je do šiestich blokov, z ktorých každý obsahuje približne 160 hodín, čo znamená, že absolvujete viac ako 1000 hodín praktického vzdelania. Jednotlivé bloky sa venujú webovým technológiám ako PHP, ASP.NET, JSP, klasickému programovaniu v C, C# a Java, databázam Oracle, správe Linux a Windows serverov, sieťam, bezpečnosti a všetkému, čo si vyžaduje reálne zamestnanie. Vedú ho zahraniční profesionáli, ktorí pomáhajú návštevníkom školenia osvojiť si angličtinu v danom odbore. Vedomosti tak budete môcť uplatniť nielen na území Slovenska, ale aj kdekoľvek inde za hranicami, nakoľko ide o štúdium ukončené medzinárodne uznávaným certifikátom ACCP .

Ak ste si práve zašomrali popod fúz, že nemáte čas na štúdium, musíte predsa chodiť do práce, tak áno. Tomu samozrejme rozumieme. Preto by ste mali vedieť , že tento vzdelávací program môžete absolvovať aj popri práci. Kurzy APTECH sa konajú buď cez týždeň alebo počas víkendu. Je len na vás, ako si štúdium rozvrhnete, pretože obsah denných aj víkendových kurzov je rovnaký. Navyše, kurzy sa otvárajú viackrát do roka, čo znamená, že sa nemusíte prispôsobovať termínu zápisu. Naopak, vyberiete si taký, ktorý vyhovuje vám, aby ste sa mohli venovať praktickému štúdiu. Vďaka praktickému vzdelaniu môžete vo vašej práci rýchlejšie napredovať. Pohodlne sa aj popri vašej súčasnej práci pripravíte na lepšiu kariéru, budete robiť zaujímavejšiu prácu a čo je najdôležitejšie, za podstatne lepšiu plácu. Vzdelanie APTECH je skrátka určené tým, ktorí si chcú zlepšiť kariéru v IT.