Mužské obriezky fungujú proti HIV

Vo Viedni sa diskutuje o boji proti AIDS. Vedci hovoria o nových spôsoboch boja.

22. júl 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Boj s HIV / AIDS

Vyliečiť toto imunitné ochorenie nedokážeme. Dôležitá je prevencia. Vakcíny ani ďalšie formy prevencie nie sú stopercentne úspešné.

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Liek je stále ďaleko. Na práve prebiehajúcej Medzinárodnej konferencii o AIDS vo Viedni však zverejnili viaceré výskumy, ktoré dávajú aspoň nádej.

Zlepšiť sa totiž môže ochrana pred nákazou, čo pomôže najmä Afrike, kde sú vírus HIV a následne imunitné ochorenie AIDS veľkým problémom.

Gél, ktorý pomôže

Začiatkom tohto týždňa prišli vedci na konferencii s vyhlásením, že vytvorili vaginálny gél, ktorý u žien dokáže znížiť riziko nakazenia až o polovicu. V subsaharskej Afrike pritom tvoria ženy asi 60 percent všetkých infikovaných a často bývajú nútené k nechránenému sexu.

Vedci z juhoafrického Centra na program výskumu AIDS sa preto zamerali práve na túto rizikovú skupinu. Výsledkom je mikrobicíd, gél, ktorý obsahuje liek tenofovir, ktorý stačí používať dvanásť hodín pred a dvanásť po pohlavnom styku.

„Po prvý raz máme výsledky ženami riadenej prevencie pred HIV,“ povedal pre BBC Michel Sidibe, riaditeľ UNAids, programu OSN na boj s HIV a AIDS.

Že gél funguje, zistili vedci na základe štatistiky. Podľa článku v magazíne Science sa zo skupiny skoro 900 žien nakazilo po tridsiatich mesiacoch šesťdesiat žien, ktorým podávali placebo, no len 38 z tých, ktoré dostali liek. Liek totiž nezaručuje úplnú ochranu.

Obriezky fungujú tiež

Zimbabwe sa rozhodlo v boji proti vírusu využiť tradičnejšie metódy.

Africká krajina chce nechať obrezať väčšinu mužskej populácie do 29 rokov. Ak by sa pre podobný krok rozhodli všetky štáty východnej a južnej Afriky, v najbližších pätnástich rokoch by nemuseli umrieť až štyri milióny ľudí.

Odborníci totiž tvrdia, že obriezka dokáže znížiť šírenie HIV až o šesťdesiat percent, čo môže ušetriť dvadsať miliárd dolárov na následnú liečbu. Rovnako však ako v prípade vaginálneho gélu, ani obriezka nezabráni prenosu infekcie.

„Musíme sa zamerať na rozšírenie fungujúcich a cenovo výhodných metód na prevenciu,“ vysvetľoval vo Viedni pre agentúru Reuters Krishna Jafa zo zdravotníckej organizácie PSI (Medzinárodné služby verejnosti). Tá pripravila plán, ako zrýchliť vykonávanie tohto chirurgického zákroku a tak chrániť väčší počet ľudí.

Trénovaní lekári budú schopní vykonať až desať zákrokov za hodinu. „Predtým vybavili jedného až dvoch pacientov za hodinu,“ povedala denníku Guardian Karin Hatzoldová. Snahu organizácie podporujú nielen Svetová zdravotnícka organizácia a Spojené národy, ale aj americká vláda či jednotlivci ako Bill Gates.

Všetci však zdôrazňujú, že liek stále nejestvuje. A najlepšou ochranou je poznať riziká a používať kondómy.