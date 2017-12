Slovenský výskum môže pomôcť životu v kozme

21. júl 2010 o 15:26 SITA

Pestovať rastliny odolné voči škodlivej rádioaktivite vo vesmíre bude možné, prišli na to výskumníci zo SAV a vedecký časopis.

BRATISLAVA. Aj vďaka slovenskému výskumu je predstava života ľudí vo vesmíre reálnejšia. Výskumníci z Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV pestovaním sóje a ľanu v rádioaktívnej černobyľskej oblasti zistili, že rastliny sa dokážu prispôsobiť životu v rádioaktívnom prostredí.

Rastliny vo vesmíre

Podľa vedúceho výskumnej skupiny Martina Hajducha, ktorý výsledky výskumu prezentoval na tlačovej besede, to do budúcna môže znamenať využitie týchto plodín vo vesmíre. Novinári z vedeckého časopisu New Scientist totiž prišli na to, že budúci vesmírni cestovatelia, ktorí budú potrebovať rastliny odolné voči vesmírnemu žiareniu, by sa mohli o poznatky našich výskumníkov oprieť.

Hajduch túto predstavu síce označil za sci-fi aplikáciu výskumu, jedným dychom však dodal, že časom sa môže zmeniť na realitu. Slovenská výskumná skupina v spolupráci s ukrajinskou stranou skúmala adaptáciu proteínov rastlín v oblasti Černobyľu, kde pred dvadsiatimi štyrmi rokmi vybuchla jadrová elektráreň. Výskumníci založili dve políčka, jedno v rádioaktívnej oblasti do päť kilometrov od elektrárne, druhé v kontrolnej nekontaminovanej oblasti.

Spočiatku to bolo sto kilometrov od Černobyľu, neskôr ho presunuli do oblasti desať kilometrov od vybuchnutej elektrárne. "Pointa nášho výskumu je v porovnaní rastliniek na kontaminovanom a nekontaminovanom políčku. Na základe toho zisťujeme, aké sú rozdiely, akú sú proteíny v rastlinách", vysvetlil svoju prácu Hajduch.

Ochranný účinok

Na základe porovnaní rastlín z oboch oblastí výskumníci zisťujú, čo sa deje, keď sa rastliny prispôsobujú zvýšenej rádioaktivite. " Za pomoci analýzy proteínov sme zistili, že v semenách ľanu sa akumuluje ešte menej rádioaktivity ako v sójových semenách a potvrdili zmenenú akumuláciu proteínov, ktoré produkujú betaín. Ten je známy ochrannými účinkami proti ionizujúcemu žiareniu v ľudskej krvi," prezentoval najnovšie výsledky Hajdúch.

Zistenia výskumníkov možno využiť už dnes. Pestovanie sóje a ľanu totiž pomáha odstraňovať škodliviny z oblastí zamorených rádioaktivitou. Výskumná skupina by mala vo výskume pokračovať ďalej, momentálne sa na to hľadajú financie a pripravuje sa publikácia, ktorá zhrnie doterajšie poznatky.