Mobil už vlastní každý ôsmy človek na planéte

BRATISLAVA - Každú sekundu si niekde na svete kúpia mobilný telefón traja ľudia. Najrozšírenejším typom siete je pritom GSM (Globálny systém mobilnej komunikácie). Podľa posledných údajov svetovej asociácie GSM bolo ku koncu apríla tohto roku na svete už

18. máj 2001 o 0:00 TOMÁŠ KURTANSKÝ

pol miliardy ľudí využívajúcich práve služby GSM. Počet ľudí s mobilmi aktivovanými vo všetkých ostatných sieťach je približne 250 miliónov. Na Zemi žije približne šesť miliárd ľudí. Mobil teda dnes používa už každý ôsmy človek na planéte. Systém GSM sa za posledných desať rokov rozšíril závratným tempom takmer na všetky kontinenty. Cieľom asociácie GSM je pritom do roku 2004 zvýšiť počet užívateľov na jednu miliardu. Systém najviac dominuje Európe, kde je počet užívateľov GSM približne 300 miliónov. Z porovnania jednotlivých krajín však vyplýva, že najviac mobilov používajú Číňania, medzi ktorými je 82 miliónov užívateľov. Zatiaľ nie príliš uspokojivé sú pre asociáciu výsledky na americkom kontinente. V celej Severnej Amerike sa zatiaľ na GSM pripojilo sotva 10 miliónov ľudí. Príčinou je silne zaužívaný starší analógový štandard (na Slovensku ho prevádzkuje EuroTel), ako i rýchle šírenie nových digitálnych riešení. V krajinách Latinskej Ameriky, napríklad v Mexiku a Brazílii, však v súčasnosti prebieha výstavba nových sietí a udeľujú sa licencie. V priebehu dvanástich až osemnástich mesiacov sa preto dá očakávať významný prírastok.

Ďalší boom GSM bude limitovaný rastúcou nasýtenosťou európskeho trhu, ale i nástupom nových sietí tretej generácie, tzv. 3 G. Radikálny prepad GSM by však nemal nastať najmä zásluhou očakávaného rastu v Amerike a Ázii. Z rozširovania mobilnej komunikácie ťažia najmä mobilní operátori. V tomto roku by ich celkové príjmy podľa špecializovanej výskumnej agentúry EMC mali dosiahnuť až 295 miliárd amerických dolárov. Ich rast pôjde najmä na úkor prevádzkovateľov pevných liniek. Ich počet mobily rýchlo dobiehajú a do roku 2006 by sa mali počtu pevných liniek rovnať. V roku 1999 pritom mobily tvorili iba dve percentá všetkých telefónov na svete, v súčasnosti ich je približne 37 percent. Aj na Slovensku už dnes tvoria príjmy operátorov významný

podiel z celkového koláča príjmov v telekomunikáciách. Celkové tržby v sektore v prvom štvrťroku 2001 dosiahli 9,4 miliardy korún. Z toho tržby operátora Globtel predstavovali 2,2 miliardy korún a operátora EuroTel 1,8 miliardy.