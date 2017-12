Učil evolúciu. Porušil štátny zákon

Prednášať Darwinove myšlienky bolo kedysi protizákonné. Pred 85 rokmi to v americkom Tennessee odštartovalo „opičí“ proces.

Obyčajne to vykladajú ako spor medzi rozumom a mystikou. Na jednej strane sú fakty a dôkazy, na druhej zase viera vo veci, ktoré nemožno potvrdiť či vyvrátiť. Akési zjavené pravdy náboženstva sa stretávajú s výskumom a prácou vedcov, ktorí časom korigujú vlastné hypotézy v snahe vytvoriť takú, ktorej by zodpovedal okolitý svet.

V skutočnosti to však nie je boj medzi rozumom a predsudkami. Je to spor dvoch druhov viery. Jedna sa odvoláva na výklady starých textov, druhá zase na podobnú vieru, že svet možno spoznať. Že má logiku a poriadok, ktorý sme schopní odhaliť a že náhoda je zvyčajne len synonymom nedostatku vedomostí.

Nie je to nový spor, jestvuje hádam od vzniku prvého náboženstva a kultúry. Teda od okamihu, keď vznikol moderný človek. No tento spor má niekoľko symbolov: jedným z nich je aj súd s relatívne bezvýznamným americkým učiteľom biológie Johnom Scopesom. Rozhodoval sa v americkom štáte Tennessee, kde učiteľ prednášal darwinovskú teóriu evolúcie. Porušil tým zákony štátu a nasledoval slávny „opičí proces“. Proti sebe stáli dve strany: jedna – takzvaní modernisti – verila, že evolúcia a náboženstvo si neprotirečia. Druhá – fundamentalisti – zase, že nad všetkým je Božie slovo a Biblia, ktorú treba vykladať doslova.

Umelý proces

Opičí proces bol vlastne umelo vyvolaným súdnym sporom. Začalo sa to už v marci v roku 1925, keď do platnosti vstúpil Butlerov zákon, ktorý zakazoval na verejných školách vyučovať teóriu evolúcie. Presnejšie, zakazoval vyučovať teórie, ktoré by odporovali biblickému výkladu pôvodu človeka. To sa zdalo mnohým ako nezmysel, ktorý odporuje americkej ústave i akademickým slobodám. Skupina podnikateľov, agnostikov a ateistov sa preto rozhodla, že tento zákon napadne. Potrebovali však vyvolať súdny proces a hľadali dobrovoľníka, ktorý by zákon úmyselne porušil.

Podujal sa na to stredoškolský učiteľ z Rhea County High School John Scopes. Dvadsaťštyriročný mladý pedagóg na jednej zo svojich hodín predniesol schválený text z celoamerickej učebnice, ktorý opisoval myšlienky Charlesa Darwina zo slávnej knihy Pôvod druhov. Vyzval tiež študentov, aby v prípade procesu svedčili.

Proces, samozrejme, nasledoval. Učiteľa obvinili, že 7. apríla prednášal kapitolu o evolúcii, uväznili ho a prepustili na kauciu 100 dolárov (dnes to predstavuje asi desaťnásobok tejto sumy). To sa však o kauzu začali zaujímať celoštátne médiá.

Biblia nie je vedecký text

To, že proces je vlastne vykonštruovaný, pôvodne potvrdzovali aj zástupcovia obžaloby. Boli nimi Scopesovi priatelia. Ako sa zo súdu stávala mediálna udalosť, pridávali sa aj hviezdy amerického súdnictva či spoločenské autority.

K obžalobe sa pripojili prezident svetovej asociácie kresťanských fundamentalistov aj William Jennings Bryan, prezidentský kandidát za demokratov. Obhajobu prebral skeptik Clarence Darrow a americká únia za občianske slobody.

V tomto okamihu už prestalo ísť o nezmyselný zákon jedného z amerických štátov – aj keď tento zákon zrejme porušoval americkú ústavu a zasahoval do akademických slobôd. Proces začal byť sporom o budúcu podobu amerického vzdelávania. Otázne bolo, koho viera bude mať navrch: či viera v zákony prírody, alebo v Bibliu. Nestáli však proti sebe vedci a insitní teológovia, skôr doslovní vykladači svätého písma a ľudia, ktorí tvrdili, že teória evolúcie nie je v rozpore s náboženstvom.

Samotný proces bol však ostrý a často neférový či bez argumentov. Bryan napríklad evolucionistov obvinil, že učia deti vnímať človeka len ako ďalšieho z cicavcov, ba dokonca že „Američania nepochádzajú z amerických opíc, ale z opíc Starého sveta“ (čo, mimochodom, nie je pravda, keďže tieto línie sa pravdepodobne odčlenili ešte predtým). Scopesovi obhajcovia zase napadli Bibliu a tvrdili, že na hodinách vedy je úplne zbytočná. Pýtali sa napríklad, odkiaľ sa vzala Kainova manželka, keď Eva vznikla z Adamovho rebra a mala sa ním deti? Sudca napokon svedectvo Biblie z pojednávania vylúčil.

Spor pokračuje

Po ôsmich pojednávacích dňoch, 21. júla v roku 1925, porota vyhlásila, že John Scopes je vinný. Aj keď skutočný trest Scopes nikdy nedostal (zaplatil pokutu vo výške kaucie), pre americkú spoločnosť to bola na ďalších desať rokov katastrofa.

Ďalšie radikálne organizácie sa rozhodli, že zaútočia na Darwina a pokúsia sa v ďalších štátoch zakázať vyučovanie evolúcie. Fundamentalisti mali navrch až do polovice tridsiatych rokov a Butlerov zákon platil v Tennessee až do roku 1967.

Následky možno v Amerike nájsť dodnes. Antievolucionizmus sa len zmenil na kreacionizmus a inteligentný dizajn, ktorý niektorí veriaci považujú za vedeckú teóriu. Takou však nie je. To však neznamená, že aj samotná veda nepracuje s vierou, len jej presvedčenia sú inej podstaty. A vďaka nim, na rozdiel od náboženstva, vytvára hypotézy, z ktorých vznikajú overené teórie. A tie zase možno vyvrátiť.