Odskúšali nový gél proti vírusu HIV

Gél obsahujúci účinnú látku tenofovir dokázal v prvom roku používania znížiť riziko prenosu vírusu HIV o polovicu.

20. júl 2010 o 14:50 SITA

BRATISLAVA. Juhoafrickí vedci z University of KwaZulu-Natal a Centre for the Aids Programme of Research in South Africa (CAPRISA) odskúšali v praxi nový vaginálny gél, ktorý u žien výrazne znížil riziko prenosu vírusu HIV od infikovaných partnerov. Ide o vôbec prvý mikrobicíd, pri ktorom zaznamenali štatisticky významné výsledky. Podľa odborníkov ide o prelom v hľadaní účinnej pomôcky pre ženy, ktorých partneri odmietajú používať kondómy.

Najnovšieho výskumu sa zúčastnilo 889 žien vo veku od 18 do 40 rokov žijúcich v Durbane a jeho okolí. Polovica žien dostala gél obsahujúci účinnú látku tenofovir, ktorá je súčasťou liekov proti AIDS. Druhá skupina žien dostala gél bez tenofoviru. Vedci ženám povedali, aby gél aplikovali 12 hodín pred pohlavným stykom a potom aj do 12 hodín po ňom. Účastníčky experimentu taktiež dostali kondómy a odborníci ich poučili o sexuálne prenosných chorobách. Vedci nemali žiadne informácie o partneroch testovaných žien, avšak všetky ženy boli heterosexuálky a žiadna z nich nebola prostitútka. Každý mesiac taktiež podstupovali testy na HIV.

Po roku používania sa ich riziko infikovania vírusom HIV znížilo o 50 percent, avšak po dva a pol roku užívania toto percento kleslo na 39. Po 30 mesiacoch vedci zaznamenali celkovo 98 prípadov infikovania vírusom HIV, z čoho 60 sa vyskytlo v skupine, ktorá dostala placebo. Ženy používali gél priemerne pri 60 percentách pohlavných stykov, pričom tým, čo ho používali častejšie, hrozilo nižšie riziko infikovania. Používanie tohto gélu taktiež znížilo riziko prenosu vírusu HSV-2, ktorý spôsobuje genitálny herpes a zvyšuje riziko infikovania vírusom HIV.

Výsledky experimentu prezentovali odborníci na Medzinárodnej konferencii o AIDS vo Viedni.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.