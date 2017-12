Ako sa u nás kradnú mobily

Kamoško, nie si náhodou policajt z Vrakune? prihovoril sa mi na autobusovej zastávke mladý Róm. Keď sa odo mňa dozvedá, že nie, vycíti "čistý vzduch" a pokračuje vo výzvedách: "Nekúpiš mobil? Dobrý. Lacno." Ponúka mi ho za tisícku.

24. máj 2001 o 0:00

Kamoško, nie si náhodou policajt z Vrakune? prihovoril sa mi na autobusovej zastávke mladý Róm. Keď sa odo mňa dozvedá, že nie, vycíti "čistý vzduch" a pokračuje vo výzvedách: "Nekúpiš mobil? Dobrý. Lacno." Ponúka mi ho za tisícku. Bez nabíjačky, ale aj tá by sa dala zohnať. O očividne ukradnutý mobil nejavím záujem. Skúša ešte vyjednávať, uberie zopár stoviek, no bez úspechu. Mobilný telefón vlastní už takmer každý štvrtý Slovák (23,1 percenta slovenskej populácie, prieskum agentúry GfK Slovakia z roku 2000 - pozn. red.). Mobil sa preto stal zaujímavým artiklom aj pre zlodejov, ktorí kradnuté telefóny ponúkajú na presýtenom čiernom trhu dnes už takmer "za babku". Koľko mobilov sa u nás odcudzí? To vám nik nepovie. "O individuálnych krádežiach mobilných telefónov nemáme osobitnú štatistiku," konštatoval hovorca Prezídia Policajného zboru SR Jaroslav Sahul. Odcudzenie mobilu polícia štatisticky vyhodnocuje iba v rámci bežných krádeží. Okradnutý majiteľ mobilného telefónu sa môže brániť v podstate iba jediným spôsobom: nahlási svojmu prevádzkovateľovi krádež, ten mu zablokuje SIM-kartu, takže zlodej nemôže volať na jeho účet. Kedže prevádzkovatelia mobilnej siete, resp. ich predajne nezisťujú pôvod telefónu, zlodejovi stačí, ak si kúpi novú SIM-kartu a telefón je opäť funkčný. Zaujímalo nás, ako často žiadajú klienti operátorov mobilných sietí na Slovensku o zablokovanie SIM-kariet. "Spoločnosť Globtel eviduje doteraz približne 2 600 zablokovaných SIM-kariet pre krádeže mobilných telefónov," informovala nás hovorkyňa Globtelu Eva Güttlerová. Zákazník Globtelu môže o blokáciu karty požiadať operátora na telefónnom čísle 0905 905 905. Spoločnosť Eurotel informácie o zablokovaných kartách nezverejňuje. "Je to interná záležitosť v rámci ochrany údajov našich klientov," povedala nám Denisa Šulcová z PR-oddelenia Eurotelu. Podľa nej nie všetky žiadosti na blokáciu zdôvodňujú klienti práve krádežou telefónu.

ZOZNAMY UKRADNUTÝCH TELEFÓNOV

V niektorých krajinách však už prišli na metódy, ako sťažiť zlodejom mobilov ich biznis. Napríklad v Českej republike sa operátori sietí mobilných telefónov dohodli, že od budúceho roku začnú

zostavovať spoločné zoznamy odcudzených mobilov. Od výrobcov telefónnych prístrojov budú žiadať, aby na trhu ponúkali iba mobily, ktorých výrobné číslo nemožno preprogramovať. V súčasnosti totiž nie je problém ho preprogramovať a používať telefón ďalej. "Nič podobné nepripravujeme," podotkla pre náš denník D. Šulcová z Eurotelu, pričom poukázala aj na iné legislatívne podmienky v ČR.

ZLODEJA PREZRADÍ ZMENA VZORU

Recept na zlodejov telefónov objavili vo Veľkej Británii. Britskí experti vyvinuli nový identifikačný program, ktorý ukradnuté mobily jednoducho zablokuje. Pokusne chce program spustiť ako prvá

švédska spoločnosť Ericsson v Turecku. Systém je založený na tom, že dĺžka a čas hovorov užívateľa mobilu vytvorí jasne identifikovateľný vzor. V prípade, že sa tento vzor zmení, znamená, že telefón používa niekto iný, pravdepodobne zlodej. Vtedy systém odošle tomuto telefónnemu prístroju správu, ktorá ho automaticky zablokuje. Odblokovať ho bude môcť špeciálnym kódom iba

jeho pôvodný majiteľ. Tento systém britskej spoločnosti Search Space vie naraz monitorovať milióny hovorov a súčasne identifikovať zmeny spomínaných vzorov.

POLICAJTI BUDÚ OTRAVOVAŤ SMS-KAMI

"Tento prístroj odcudzili jeho oprávnenému vlastníkovi, jeho kúpa alebo predaj sa bude klasifikovať ako trestný čin. Polícia." Výhražnú SMS-ku takéhoto znenia bude rozosielať na čísla všetkých

telefónov, ktoré sa nahlásili ako ukradnuté, polícia v Holandsku. Tieto správy bude posielať v neobmedzených množstvách a v krátkych - trojminútových intervaloch. V Holandsku veria, že táto metóda "otravovania" bude úspešná. Hoci po krádeži zlodeji spravidla okamžite vymenia v mobile SIM-kartu, a teda aj telefónne číslo, nedokážu zmeniť kód z hardvéru každého mobilu. Ak niekto nahlási krádež alebo stratu telefónu, okamžite sa policajtom z Amsterdamu, ktorí sú vybavení špeciálnou technológiou, bude tento kód signalizovať.

KRADNÚ DETI AJ POLICAJTI

Praktiky zlodejov mobilov sú skutočne rozmanité. Pozor si treba dať napríklad na "podomových" predavačov odevov či obrusov. Vytypujú si vás v reštaurácii či priamo v úrade. Na stôl, kde máte položený mobil, rozložia šatstvo a vyjednávajú. Keď sa ich konečne zbavíte, úctivo sa poďakujú, rozlúčia, zhrabnú tovar zo stola a zmiznú. Po chvíli zistíte, že aj s vaším telefónom... O tom, že cudzie mobily lákajú aj policajtov, svedčí kuriózny prípad z apríla tohto roku. Istý 25-ročný policajt vo voľnom čase popíjal v jednej reštaurácii v centre Bratislavy. Na stoličke pri susednom

stole zbadal mobil. Nechala ho tam jeho majiteľka, ktorá si práve odskočila na toaletu. Policajt neváhal, strčil si ho do vrecka a chcel odísť. Svedkovia však privolali policajnú hliadku. Tá zlodeja zadržala, on však zapieral. Okradnutá žena preto z druhého telefónu vytočila číslo svojho mobilu. A ten sa ozval spod bundy opitého policajta... História kriminalistiky pozná aj štvorročného zlodeja telefónov! Ešte v roku 1998 mladistvý Róm Kristián H. objavil v odparkovanej škodovke v obci Chynorany (okres Partizánske) mobil, ktorý patril istému pracovníkovi súkromnej

bezpečnostnej služby. Chlapček bez problémov telefón z auta "potiahol" a hneď sa ho aj pokúšal náhodným okoloidúcim predať. Pýtal zaň iba 500 korún... Naši zlodeji sú ochotní

za krádežami mobilných telefónov dokonca aj cestovať do cudziny. V roku 1999 trojica Slovákov štyrikrát vylúpila jednu predajňu vo Viedni. Domov si z hlavného mesta Rakúska doviezli mobily zhruba za 800 000 Sk! V Bratislave ukradnutý tovar predávali príbuzným a známym. Polícia spomínaný obchod tri týždne sledovala a trojicu našich "krimituristov" pristihla priamo pri čine.



SLOVÁCI S MOBILMI

kraj mobil (%)

Bratislavský 20,1

Trnavský 9,7

Trenčiansky 12,4

Nitriansky 13,6

Žilinský 10,3

Banskobystrický 10,7

Prešovský 10,2

Košický 13,0

Z POLICAJNÝCH ZVODIEK

- apríl 2001 - do predajne Mobil House v Košiciach sa v noci vlámal neznámy páchateľ. Ukradol odtiaľ 40 mobilných telefónov a hotovosť. Predajni spôsobil škodu za 300 000 Sk - apríl 2001 - bratislavskí policajti zadržali dvojnásobného lupiča, ktorý najprv ukradol dvom mladíkom mobil a následne odcudzil trafikantovi lístky na MHD. Tomu najprv ponúkol ukradnutý mobil na predaj, keď však trafikant odmietol, zlodej ho upozornil, že za pásom ma zbraň a vyzval ho, aby mu dal zväzok cestovných lískov - máj 2001 - viac ako polmiliónovú škodu spôsobili neznámi páchatelia

bratislavskej firme Anima. Z ich auta Škoda Fabia okrem pištole s 28 nábojmi ukradli aj 38 mobilov a 20 Prima kariet. Ilustračná snímka Vlasto Gross Čo robiť, ak vám ukradnú mobilný telefón?

Okažite volajte číslo 0903 903 903 (Eurotel) alebo 0905 905 905 (Globtel) a dajte si zablokovať SIM-kartu.

Zdroj: Ján Borčin - Národná obroda, GfK Slovakia, Cenzus 2001 (údaje za rok 2000)