Lead and Gold - kovboji proti sebe

Máloktorá hra je takmer okamžite pochopiteľná a hneď viete, čo od nej máte čakať ako Lead and Gold.

20. júl 2010 o 13:00 Ján Kordoš

Lead and Gold je akčná hra zameraná na multiplayer. Výzorom pripomína napríklad Team Fortress 2, isté prvky sú zas prebrané z Counter-Strike-u. Zaujímavé prostredie je však len kulisou a oplatí sa povzdychnúť nad nevyužitým potenciálom, ktorý sa z westernového sveta vytrieskať dá. Žiadnu príbehovú kampaň tu nenájdete napriek tomu, že z jednotlivých máp by sa dal poskladať aspoň jednoduchý zlepenec s hrdinom prechádzajúcim klasickým westernovým mestečkom v údolí obkolesenom skalnatými horami. Z máp tu ďalej máme opustený ranč, kameňolom, nechýba pevnosť alebo mapa v prérii.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Celkovo tu teda máme len pol tucta máp. Tie sú síce tematicky zvolené správne, chýba im však čosi ako kúzlo. Očarenie, špecifické objekty. Sú to len mapy bez potrebného ducha. Tu je vidieť rozdiel medzi profesionálmi, ktorí sa dlhé roky venujú tvorbe detailov, a tak to i v konečnom dôsledku vyzerá. Nejedná sa o nepodarené kúsky, len jednoducho neoslovia, nenájdete si medzi nimi tak ľahko konkrétneho favorita, ktorého by ste ospevovali a snívalo by sa vám o hraní na danej mape. Dokáže to ovplyvniť celú atmosféru z hrania, no tá napokon nie je až tak zúfalá ako by sa pôvodne mohlo zdať.

Už v jednoduchej výuke sa naučíte jednu zo základných vecí: výber postavy je dôležitý. Nielen konkrétne používanou zbraňou pre ten ktorý charakter, ale taktiež pre špeciálne schopnosti. Tie sú aktívne automaticky v blízkosti jednotlivých hráčov v skupine. Blaster je chlapík riadne pri tele - a so smrtiacou brokovnicou v rukách. Dokáže hádzať zapálený dynamit a parťákom poskytuje ochranu štítu. Deputy má v rukách šikovnú opakovačku (alebo Old Shatterhand rulez), spolubojovníkom dodáva väčšie poškodenie a taktiež odkrýva obrysy nepriateľov v blízkosti pre všetkých. Gunslighter je klasický pištolník, dokáže rýchlo strieľa bez mierenia a priateľom po boku pridáva efekt presnosti. Na úplný záver si predstavíme zástupkyňu nežného pohlavia. Trapper drží v rukách šikovnú pušku s ďalekohľadom, ukladá na zem nebezpečné pasce a zvyšuje efekt kritického zásahu. Priebežne na vybranej mape schopnosti v danej hre zlepšujete.

Navyše sa postavy v jednom tíme nachádzajúce sa v tesnej blízkosti navzájom ozdravujú a je tu i možnosť oživenia. Po odčerpaní zdravia totiž postava väčšinou spadne omráčená: nemôže sa hýbať, leží na zemi, stále však môže strieľať koltom. Nepriateľ tak svojho soka musí doraziť, pretože ak k nemu podíde parťák, môže ho oživiť. Práve tento koncept vzájomnej výpomoci núti i inak neostrieľaných hráčov aspoň čiastočne kooperovať. Snaha sa cení a mnohokrát sa počiatočný chaos na mape zmení v príjemnú spoluprácu, ktorú by ste napríklad v Modern Warfare 2 hľadali márne. Vtedy oželiete slabšie technické spracovanie alebo neexistujúce postupné zlepšovanie profilov postáv a získavanie perkov. Je to na jednu stranu obrovská škoda, že tu nemáme žiadny progres povolaní, určite by výraznejšie nútil do hrania.

Jednotlivé módy nijak nevybočujú z priemeru. Okrem tímových prestreliek sa bude nosiť vlajka (zbieranie vriec zlata a ich nosenie na základňu), brániť určité pozície (druhý tím ich naopak napáda prinesením sudu s pušným prachom k objektu a následným vyhodením do vzduchu) a nechýba napríklad ani Conquest (obsadzovanie bodov na mape) atď. Vždy však ide o to, aby skupiny hráčov kooperovali. Nepotrebujete k tomu plne funkčný tím o šiestich ľuďoch, často sa stane, že spolupracujúce dvojice sú omnoho efektívnejšie ako ostrieľaní ostrostrelci operujúci samostatne. Poteší možnosť vlastného založenia hry (prišlo s posledným patchom), pripájať sa k ostatným je niekedy nevýhodné. Rozloženie do tímov je náhodné a aby to nebolo málo, ak narazíte na príliš silných protivníkov, často sa správajú ako idioti a v honbe za bodmi (jediná štatistika braná do celkového súhrnu v tabuľke "najskúsenejších hráčov") masakrujú ostatných behom respawnu. Niekedy je málo hier k dispozícii, inokedy zas málo hráčov. Lead and Gold trpí i tým, že aktívnych hráčov príliš mnoho nie je.

Lead and Gold nepatrí k zaručeným hitovkám, ktoré by ste si vystavovali niekde doma na viditeľnom mieste na poličke slávy. Ten najzávažnejší argument, ktorý možno niekoho definitívne odradí, je fakt, že postavu, vami ovládaného hrdinu vidíte z pohľadu tretej osoby. Žiadny first-person shooter nečakajte. Chvíľu si na toto zaujímavé rozhodnutie tvorcov budete istotne zvykať, ale nie je to neprekonateľná prekážka. Lead and Gold sa hodí najlepšie pre priateľov, ktorý si po sebe chcú raz za čas zastrieľať. V balení dostanete aj starší western Call of Juarez, takže i singleplayerová kampaň Lead and Gold akoby bola adekvátne nahradená. Žiadna výhra, no za tú cenu (pod 10 €) môžeme Lead and Gold považovať za príjemné osvieženie.