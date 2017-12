Moderná vojna? Lúče a stroje bez pilotov

Neviditeľné lietadlo sa priblíži k pobrežiu. Vtedy zareaguje nová generácia radarov a zamieri laser, ktorý bezpilotné lietadlo zostrelí. Také sú nové zbrane.

20. júl 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Je to sen každého veliteľa ozbrojených síl. Mať zbrane, pri ktorých neriskujete životy vlastných vojakov. A tiež zbrane, ktoré dokážu rozoznať civilistov od nepriateľa, prípadne rozohnať dav bez toho, aby ste riskovali zranenia či neplánovanú smrť a čelili kritike väčšiny svetových médií.

Podobné zbrane konštruktéri pravidelne sľubujú. Lasery, zvukové či tepelné vlny, bezpilotné lietadlá aj roboty. Nedávno verejnosti predstavili ďalšie z takýchto strojov.

Tepelné lúče

Do ulíc niektorého z afganských miest sa zrazu nahrnie protestujúci dav. Okolo prechádzajúci konvoj spojeneckých vozidiel musí zastaviť. Napätie narastá, vojaci začínajú byť nervózni, domáci prechádzajú od protestov k hádzaniu kameňov.

Ozvú sa výstrely, nik však nevie, odkiaľ vlastne prišli. Spojenci majú príkaz nestrieľať do civilistov, no začínajú sa báť. Našťastie sa však zjaví nová americká zbraň, ktorá do horskej krajiny prišla len nedávno. Zamieri na Afgancov a tí sa okamžite rozutekajú. Nik však neutrpí zranenie. Konvoj pokračuje ďalej.

Tento scenár sa môže už čoskoro stať skutočnosťou. Americká armáda totiž do Afganistanu poslala svoj nový systém ADS, „delo“, ktoré nestrieľa projektily, ale tepelné lúče.

Neviditeľné žiarenie vyvoláva pocit, akoby vám horela koža. V skutočnosti však neublíži, ukazujú to testy na dobrovoľníkoch. Nikomu sa nič nestalo.

Neviditeľné lietadlo

Bezpilotné lietadlá - takzvané drony už armády používajú v Iraku, najmä však v Afganistane a počas útokov na pakistanské kmeňové územia. Operátor bezpečne sediaci kdesi v Spojených štátoch riadi prieskumné i útočné lety strojov, ktoré lietajú na opačnej strane planéty.

Nové lietadlo tohto typu teraz predstavila aj Veľká Británia.

Ich Taranis využíva technológiu „stealth“, teda pre radary je zväčša neviditeľný. Navyše, dokáže lietať aj bez operátora na zemi, stačí naprogramovať úlohy a ciele a lietadlo si už poradí.

A keďže má veľký dolet, môže odštartovať napríklad zo základne v Británii a zaútočiť na tábor teroristov vzdialený tisícky kilometrov.

Podobné stroje sa však musia pripraviť aj na nových nepriateľov. Napríklad laser. Ten môže už čoskoro, podobne ako v sci-fi filmoch, zostreľovať lietadlá.

Bojový laser

Koncom mája testovali takéto technológie v americkej Kalifornii. K pobrežiu sa blížili bezpilotné lietadlá a úlohou laseru bolo zabrániť ich preletu.

„Ciele sa približovali od mora a bol to dobrý deň pre laser, zlý pre drony,“ povedal pre USA Today Mike Booen zo spoločnosti Raytheon. Tá pre americkú armádu vyvíja viaceré obranné systémy. Lasery napokon zničili všetky štyri blížiace sa lietadlá.

Už teraz sa špekuluje, že toto zariadenie by mohlo na lodiach nahradiť súčasné protiletecké guľomety. Americká armáda zároveň priznáva, že lasery testuje aj v Iraku a Afganistane.

Laserový lúč je napokon vždy rýchlejší ako guľka, čo sa obzvlášť hodí proti rýchlo sa pohybujúcim cieľom, ako sú lietadlá či rakety.